بحث: كانت إيثريوم هي العملة الأكثر ارتباطًا بالعملات الأخرى في عام ٢٠١٩

تام شمس - الأربعاء 22 يناير 2020 09:51 مساءً - أظهرت الأبحاث الحديثة أن إيثريوم (ETH) كانت العملة المشفرة الأكثر ارتباطًا ببقية سوق العملات المشفرة في عام ٢٠١٩.

ففي تقرير تم نشره يوم ٢٢ يناير، تشير الذراع البحثية لبورصة العملات الرئيسية باينانس إلى أنه خلال عام ٢٠١٩، كان لدى إيثريوم معامل ارتباط متوسط ​​قدره ٠,٦٩. وفي نص ما جاء بالبحث، الذي قارن بيانات الارتباط لـ ٢٠ من أفضل العملات المشفرة:

"إن إيثريوم (ETH) هو أعلى الأصول المرتبطة. فنظرًا لمتوسط ​​معامل الارتباط البالغ ٠,٦٩ خلال عام ٢٠١٩، فهو دائمًا من بين أكثر الأصول ارتباطًا. وقد بدأ المعامل عند ٠,٦٩ في الربع الأول وارتفع إلى ٠,٧٢ في الربع الأخير (الربع الثاني: ٠,٦٥؛ الربع الثالث: ٠,٧٤)."

ووفقًا للتقرير، كانت إيثريوم أقل ارتباطًا في النصف الأول من عام ٢٠١٩ وأصبحت الأكثر ارتباطًا في النصف الثاني. ومن المثير للاهتمام أن البحث تشير إلى أن "سلاسل القطع القابلة للبرمجة" مثل إيثريوم ونيو وإيوس غالبًا ما تظهر علاقات أعلى مع بعضها البعض مقارنة مع الأصول غير القابلة للبرمجة.

ارتباط سعر الدولار في سوق العملات المشفرة

تشمل الأصول المشفرة الأخرى التي أظهرت وجود علاقة عالية مع بقية السوق كاردانو (ADA) وإيوس ولايتكوين (LTC) وريبل وباينانس كوين (BNB). علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن العلاقة عادةً ما تكون أعلى بين العملات المشفرة ذات أعلى مستويات بالسوق.

مقارنة معاملات الارتباط الفصلية لمتوسط ​​الأصول الخمسة الأكثر ارتباطًا. المصدر: باينانس

من ناحية أخرى، كانت الأصول ذات أدنى علاقة ببقية السوق هي كوزموس (ATOM)، مع ارتباط ٠,٣١، تليها تشين لينك (LINK) وتيزوس (XTZ) مع بلوغ معاملات كل منهما ٠,٣٢ و٠,٤ على التوالي. وبشكل عام، انخفض متوسط ​​الارتباط بين العملات المشفرة الكبيرة بشكل طفيف خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩

تأثير باينانس على سوق العملات المشفرة

ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام أشار إليها الباحثون هي "تأثير باينانس"، الذي يشير إلى حقيقة أن العملات المشفرة المدرجة في باينانس أظهرت ارتباطات أعلى من الأصول غير الموجودة في البورصة. ويدعي بحث الشركة أيضًا أنه من بين العملات العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، فإن أصلها المشفر الخاص باينانس كوين هي العملة التي حققت أعلى عوائد.

مقارنة التغيرات الفصلية في الأسعار لأكبر عشرة أصول من حيث القيمة السوقية. المصدر: باينانس

وفي حين لوحظ الارتباط على نطاق واسع بين أصول العملات المشفرة، فإن العلاقة بين بيتكوين (BTC) والأصول التقليدية - وخاصة الذهب - لا تزال موضع نقاش. ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة إلى أن بيتكوين أقل ارتباطًا بالذهب مما يعتقد الكثيرون.

Comparison of quarterly average correlation coefficients for the five most correlated assets. Source: Binance

The assets with the lowest correlation to the rest of the market, on the other hand, are Cosmos (ATOM), with a correlation of 0.31, followed by Chainlink (LINK) and Tezos (XTZ) with respective coefficients of 0.32, 0.4. Overall, the median correlation between large cryptocurrencies slightly decreased over the last quarter of 2019

Binance’s effect on the crypto market

Another interesting phenomenon pointed out by the researchers is the “Binance Effect,” which refers to the fact that cryptos listed on Binance displayed higher correlations than with the assets not present on the exchange. The firm’s research also claims that, among the top ten cryptocurrencies by market cap, its own crypto asset Binance Coin is the one that has seen the highest returns.

Comparison of quarterly price changes for the ten largest assets by market cap. Source: Binance

While the correlation between crypto assets has been widely observed, the correlation between Bitcoin (BTC) and traditional assets — especially gold — is still subject to debate. Nonetheless, new data suggests that BTC is less correlated to gold than many believe it to be.

In the past, some also observed that Bitcoin had an inverse correlation to the stock market. As Cointelegraph explained in a market analysis piece at the end of October 2019, at the time this trend broke.