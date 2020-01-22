دافوس: سيركز مشروع الدولار الرقمي من جيانكارلو على فوائد العملة الرقمية للبنك المركزي بالولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 22 يناير 2020 09:51 مساءً - كان لدى الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية بعض الملاحظات الجديدة بشأن مبادرته للدولار الرقمي، متحدثًا في دافوس.

ففي ٢٢ يناير، أكد رئيس كريستوفر جيانكارلو، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة السابق، أن مشروع الدولار الرقمي سينظر في مزايا العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي، وذلك وفقًا لتعليقات مكتوبة لفعالية دافوس التي استضافتها وسائل الإعلام الصناعية ذا بلوك.

وفي هذا الحدث، من المقرر أن يلقي جيانكارلو خطابه العام الأول المكرس لمشروع الدولار الرقمي القائم على بلوكتشين، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في الأسبوع الماضي.

سوف يقوم مشروع الدولار الرقمي بوضع إطار عملي للخطوات لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي بالدولار

في السابق، كشف مؤسسو المبادرة عن بعض التفاصيل حول المشروع في مقالتين منفصلتين نشرتهما صحيفة وول ستريت. ومع ذلك، لم يتحدث أي منهم صراحة عن العملة الرقمية للبنك المركزي.

وفي مقابل العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) أو العملات المستقرة مثل تيثر (USDT)، تعتبر العملة الرقمية للبنك المركزي هي الشكل الرقمي للأموال الورقية الرسمية التي تصدرها الدولة وتتمتع بوضع العملة القانونية المعتمدة من الحكومة. وتستكشف بعض أجزاء الحكومة الأمريكية بالفعل الإطلاق المحتمل للعملة الرقمية للبنك المركزي حتى الآن.

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وفي الملاحظات التي تم نشرها مؤخرًا، يقول جيان كارلو بوضوح أن مبادرة الدولار الرقمي "ستضع إطارًا للخطوات العملية الممكنة التي يمكن اتخاذها لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي بالدولار." وتتابع تعليقاته المخطط لها:

"سيسعى المشروع في النهاية إلى تحديد خيارات لحل العملة الرقمية للبنك المركزي التي تعزز فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي."

يقول جيانكارلو إن اعتماد الدولار الرقمي في الولايات المتحدة أمر "حرج"

لا يزال جيانكارلو يشدد على أن عددًا من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ما زالت متشككة تجاه العملات الرقمية للبنوك المركزية، موضحًا أن التأثير الإضافي لهذه العملات الرقمية على النظام المالي الوطني للبنك المركزي والاقتصاد الوطني لا يزال غير مؤكد. كما أشار رئيس اللجنة السابق إلى عدد من المخاوف المرتبطة مثل الخصوصية والأمن والاحتيال وغسل الأموال.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، جادل جيانكارلو أن اعتماد الدولار الرقمي في الولايات المتحدة "أمر بالغ الأهمية" في سياق البلدان الأخرى التي تطور عملاتها الرقمية الخاصة بها:

"يعتبر اعتماد الدولار الرقمي في الولايات المتحدة أمرًا ضروريًا لإعادة ضبط منظمة لجاذبية الدولار بالنسبة إلى العملات الرقمية الأخرى لدعم الظروف النقدية الدولية المستقرة."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن مشروع الدولار الرقمي لجيانكارلو مدعوم من شركة الاستشارات العالمية العملاقة أكسنتشر، والتي يزعم أنها تتعاون مع البنك المركزي السويدي بعملته الرقمية الخاصة المعروفة باسم الكورونا الإلكترونية.