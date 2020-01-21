ستة بنوك مركزية رئيسية تتعاون في مجال أبحاث العملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 21 يناير 2020 05:54 مساءً - أنشأت البنوك المركزية في كندا والمملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا مجموعة مع بنك التسويات الدولية (BIS) للبحث المشترك في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).

ووفقًا لبيان صحفي نشره بنك إنجلترا يوم ٢١ يناير، ستشارك المؤسسات المذكورة أعلاه تجربتها مع أعضاء المجموعة الآخرين أثناء دراستهم لحالات الاستخدام المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية في ولاياتهم القضائية. وينص الإعلان على أنه:

"ستقوم المجموعة بتقييم حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي؛ وخيارات التصميم الاقتصادي والوظيفي والتقني، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني عبر الحدود؛ وتبادل المعرفة حول التقنيات الناشئة. وسوف تنسق بشكل وثيق مع المؤسسات والمنتديات ذات الصلة - وعلى وجه الخصوص، مجلس الاستقرار المالي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)." Advertisements

وسيرأس المجموعة البحثية رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية "بينوا كور" وجون كونليف، نائب محافظ بنك إنجلترا ورئيس لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق. وستضم المجموعة ممثلين كبار من البنوك المركزية المشاركة وبنك التسويات الدولية.

البنوك المركزية تسعى لتطوير العملة الرقمية

حسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، فإن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تدعم جهود المؤسسة في تطوير عملة قمية للبنك المركزي. حيث قالت لاغارد إن هناك طلبًا عاجلًا على المدفوعات السريعة ومنخفضة التكلفة، وأنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يحتل موقعًا قياديًا، بدلًا من أن يظل مراقبًا لعالم متغير.

وفي حين أن معظم البنوك المركزية الأخرى ما زالت تناقش إذا ما كان إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي فكرة جيدة، أعلن بنك الصين الشعبي مؤخرًا أنه أنهى تصميم الطبقة العليا والاختبار المشترك لليوان الرقمي.