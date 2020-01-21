لقد انقلب Ripple نحو الاتجاه الصاعد و 0.25 دولار وشيكة ، إليك السبب

اختبر Ripple منطقة الدعم الرئيسية عند 0.2240 دولار واسترد عافيته مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. يظهر سعر XRP إشارات إيجابية وقد يرتفع إلى 0.2550 دولار إذا كسر 0.2420 دولار.

سعر Ripple يتعافى بشكل جيد من منطقة الدعم 0.2240 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

من المحتمل أن يتشكل الرأس والكتفين المعكوسان الرئيسيان بدعم بالقرب من 0.2320 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2415 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يمكن أن يبدأ الزوج في ارتفاع آخر نحو 0.2550 دولار إذا تم مسحه لمقاومة 0.2420 دولار.

سعر Ripple يتطلع لكسر الصعودي

لقد شهدنا مؤخرًا امتدادًا هبوطيًا في نطاق الدعم أدنى من منطقة الدعم 0.2320 دولار مقابل الدولار الأمريكي. انخفض سعر XRP أدنى مستوى الدعم 0.2280 دولار واستقر دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

أخيرًا ، اختبر السعر منطقة دعم 0.2240 دولار ، حيث ظهر المضاربون على الارتفاع. تم تشكيل قاع التأرجح بالقرب من 0.2236 دولار وبدأ السعر في الانتعاش القوي. لقد كسر منطقة المقاومة 0.2300 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 لكل ساعة.

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علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2540 إلى 0.2236 دولار. والأهم من ذلك ، أن هناك رأسًا معكوسًا رئيسيًا والكتفين على الأرجح يتشكلان مع دعم بالقرب من 0.2320 دولار.

تجاوز Ripple بالفعل مستوى مقاومة العنق بالقرب من منطقة المقاومة 0.2350 دولار. ومع ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 0.2415 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

مستوى تصحيح فيب 50% للانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.2540 إلى 0.2236 دولار يقع أيضًا بالقرب من 0.2388 دولار. وبالتالي ، فإن الاختراق الواضح فوق منطقة المقاومة 0.2420 دولار قد يبدأ في ارتفاع قوي.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من منطقة 0.2500 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يحاول سعر XRP كسر أعلى مستوى عند 0.2540 دولار في الجلسات القادمة. أي مكاسب أخرى قد تقود السعر نحو 0.2620 دولار.

هنا حالة الهبوط لـ XRP

كما ذكر ف XRP يحتاج إلى تجاوز المقاومة 0.2420 دولار لمواصلة الارتفاع. إذا فشل في مسح 0.2420 دولار ، فهناك فرص انخفاض جديد أدنى مستوى 0.2350 دولار في المدى القريب.

يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 0.2300 دولار ، وأدناه قد ينخفض XRP نحو منطقة الدعم الرئيسية عند 0.2240 دولار على المدى القريب.