يمكن ان يرتفع Bitcoin فوق مستوى 8800 دولار أو يهبط دون 8470 دولار.

يتداول Bitcoin حاليًا فوق منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 مقابل الدولار الأمريكي. يمكن أن يبدأ سعر BTC في انتعاش جديد إذا ما تم مسح منطقة المقاومة التي تبلغ 8800 دولار.

يقتصر سعر البيتكوين في نطاق أعلى من الدعم الرئيسي البالغ 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يواجه المضاربون الثيران عقبات بالقرب من مستويات المقاومة 8760 و 8800 دولار.

يوجد مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 8720 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج أن يرتفع فوق مستوى 8800 دولار أو يبدأ في امتداد هبوطي دون 8470 دولار.

البيتكوين Bitcoin يمكن ان ينقلب رأسا على عقب

ناقشنا تصحيح الجانب السلبي في بيتكوين من أعلى بكثير من مستوى 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. اتبع سعر BTC مسارًا هبوطيًا على المدى القصير واخترق منطقة الدعم البالغة 8800 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق أدنى من مستوى 8800 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. أخيرًا ، اختبرت بيتكوين منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 دولار وبدأت مؤخرًا انتعاشًا صغيرًا.

Advertisements

اختبر السعر منطقة الدعم 8500 دولار في مناسبات متعددة ، لكن الدببة فشلت في الحصول على قوة دفع. ونتيجة لذلك ، استرد السعر أعلى مستوى 8650 دولارًا ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى له عند 9186 دولار إلى قاع التأرجح البالغ 8470 دولارًا.

على الجانب العلوي ، هناك بعض العقبات الرئيسية التي تتشكل بالقرب من مستويات 8760 و 8،800 دولار ل عملة البيتكوين. علاوة على ذلك ، هناك مثلث انكماش رئيسي يتشكل بمقاومة بالقرب من 8720 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

والأهم من ذلك ، أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لساعة 100 يقع بالقرب من مستوى 8800 دولار ومستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى له عند 9186 دولار إلى قاع التأرجح البالغ 8،470 دولار.

وبالتالي ، فإن الاختراق الناجح فوق مستوى المقاومة 8800 دولار قد يبدأ في ارتفاع جديد. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يرتفع سعر البيتكوين أعلى من 9000 دولار و 9100 دولار على المدى القريب. أي مكاسب أخرى قد تقود السعر نحو 9300 دولار.

أهمية 8500 دولار ل BTC

كما ذكرنا ، تحتفظ منطقة الدعم عند مستوى 8500 دولار بأهمية كبيرة بالنسبة لمضارب BTC. إذا فشل السعر في البقاء فوق مستويات الدعم 8500 و 8470 دولار ، فقد يكون هناك انخفاض آخر.

أقل من 8470 دولارًا ، من المحتمل أن تزيد عملة البيتكوين من خسائرها نحو 8200 دولار أو 8000 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من 8000 دولار ، حيث من المحتمل أن يتخذ الثيران موقفًا.