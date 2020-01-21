هيئة الرقابة المالية الأسترالية يمكن أن تشرف على محفظة كاليبرا من فيسبوك

تام شمس - الثلاثاء 21 يناير 2020 02:56 مساءً - تسعى الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي (APRA) إلى الإشراف على مشاريع سندات ثابتة مثل عملة فيسبوك المستقرة المثيرة للجدل "ليبرا".

ففي اقتراح رسمي إلى مجلس الشيوخ نُشر في ٢٠ يناير، قدمت الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي إطارًا تنظيميًا محتملًا مخصصًا للتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية تغطي موضوعات تتراوح من محافظ رقمية إلى حماية البيانات.

ولا يُقصد من الإطار المقترح "أن يكون ملائمًا للغرض من النظام المالي الحالي فحسب، بل أيضًا أن يكون قادرًا على استيعاب التطورات المستقبلية والتطورات التكنولوجية، مثل مقترحات النظم الإيكولوجية العالمية للعملات المستقرة والتي كانت موضع اهتمام كبير في الشهور الأخيرة."

وبشكل عام، تعترف الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي أن المحافظ الرقمية هي جزء متزايد الأهمية من النظام المالي بفضل الشعبية المتزايدة لتطبيقات الهاتف المحمول والمشتريات عبر الإنترنت. ومع ذلك، ترى الهيئة نوعين مختلفين من المحافظ الرقمية:

"بعض، وليس كل، المحافظ الرقمية تحمل قيمة مخزنة نيابة عن العملاء وهي مرافق مسبقة الدفع. بينما تمتلك خدمات أخرى (مثل أبل باي) تفاصيل بطاقة الائتمان/الخصم الخاصة بالعملاء ويسهلون فقط المدفوعات من هذا الحساب المرشح." Advertisements

وفي التقرير، تذكر الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي أنها ستشرف على محافظ العملات الرقمية التي تستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع وتخزين القيمة، مثل محفظة كاليبرا المتعلقة بعملة ليبرا، مع استثناء المحافظ التي تستخدم في الغالب لتمرير الدفعات، مثل أبل باي.

وبالنسبة للمحافظ التي تحمل بالفعل قيمة المستخدم، بدأت الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي في تطوير معيار احترازي جديد قائم على المبادئ لتبسيط المتطلبات التنظيمية لأنواع جديدة من أعمال التكنولوجيا المالية.

النهج التنظيمي القائم على البيانات

تدعي الهيئة أيضًا أن جهود جمع البيانات الخاصة بها توفر فرصًا للتكنولوجيا التنظيمية لدعم الصناعة.

وتتعاون الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي مع العديد من الوكالات الحكومية الأخرى لتطوير نهج حوكمة البيانات. ولتسهيل هذا الجهد، أنشأت لجنة دائمة مع بنك الاحتياطي الأسترالي، ومكتب الإحصاءات الأسترالي، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ووزارة الخزانة لتنسيق أنشطة جمع البيانات عبر مختلف الوكالات.

وستتم معالجة البيانات التي تم جمعها من الهيئة الأسترالية للتنظيم الرقابي الاحترازي من خلال "منصة شاملة تسمح بقدرة تحليلية محسّنة". كما أنشأت الجهة المنظمة مختبرًا ابتكاريًا مكرسًا لتطوير قدراتها في مجال علم البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل الشبكات ومعالجة اللغة الطبيعية.