مونيريوم تخطط لإصدار الأموال الإلكترونية على ألغوراند بلوكتشين في شراكةٍ جديدة

تام شمس - الثلاثاء 21 يناير 2020 02:56 مساءً - ستدعم شركة مونيريوم المُصدرة للأموال الإلكترونية بروتوكول ألغوراند بلوكتشين في عام ٢٠٢٠. وقد تم الإعلان عن أخبار الشراكة غير الحصرية بين الشركتين في بيان صحفي يوم ٢١ يناير.

وسيشهد التعاون قيام مونيريوم بإصدار أموالها الإلكترونية القابلة للبرمجة على بروتوكول ألغوراند لإثبات الحصة، والذي تم إنشاؤه بواسطة أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والحائز على جائزة ترنينغ أوارد سيلفيو ميكالي.

المال الإلكتروني المنظم على بلوكتشين

تركز مونيريوم المدعومة من شركة كونسنسيس والتي تم إنشاؤها عام ٢٠١٦، على سد الفحوة في النقود الورقية وسلاسل بلوكتشين من خلال إصدار نقود رقمية قابلة للبرمجة، مقومة بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والكرونا الأيسلندية.

وفي يونيو ٢٠١٩، أصبحت أول شركة في جميع أنحاء العالم تحصل على ترخيص من السلطات التنظيمية الأيسلندية كجزء من إطار تنظيمي أوروبي جديد لخدمات النقود الإلكترونية التي تدعمها بلوكتشين عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

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ووفقًا للبيان الصحفي، يمكن تخزين الأموال الإلكترونية الخاصة بشركة مونيريوم ومعالجتها على بلوكتشين من قبل مستخدمي التجزئة والشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى المؤسسات المصرفية أو مزودي المدفوعات.

وفي بيان له، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مونيريوم، سيفسن فالفيليس، إن مونيريوم كانت تعطي الأولوية للتكامل مع سلاسل بلوكتشين التي لها "أهمية رئيسية":

"تضم ألغوراند ميزات أساسية للعديد من حالات الاستخدام الرئيسية، بما في ذلك العقود الذكية عديمي الجنسية وإجماع إثبات الحصة. وقد اتبعت قيادة ألغوراند نهجًا عمليًا ومتعمدًا في تصميم سلسلة بلوكتشين للتطبيقات الرئيسية مع البقاء على مقربة من روح مجتمع المصادر المفتوحة."

وحسبما ورد، أصدرت ألغوراند ترقية إلى بروتوكولها في نوفمبر ٢٠١٩ لتضمين المزيد من الأدوات للتطبيقات اللامركزية على مستوى المؤسسات.