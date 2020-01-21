وكالة الضرائب البريطانية تعرض عقدًا للتكنولوجيا لمكافحة التهرب الضريبي للعملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 21 يناير 2020 06:51 صباحاً - تدعو هيئة الضرائب البريطانية المتعاقدين إلى توفير أداة تقنية لمساعدة وكالة الضرائب البريطانية على محاربة مجرمي الإنترنت فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

ماذا تريد الوكالة

التكنولوجيا، التي نشرتها هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC) يوم ١٧ يناير في دعوة عقد مفتوح بقيمة ١٠٠٠٠٠ جنيه استرليني، يجب جمع المعلومات الاستخبارية من خلال التحليل المجمع. ويأمل فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للهيئة أن يساعدهم ذلك في ربط معاملات أصول العملات المشفرة بموفري الخدمات.

وعلى عكس الأدوات المتوفرة على الإنترنت والتحليلات البشرية المجانية، يقال إن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك تعتقد أن المنتج التجاري سيساعد الوكالة في إلقاء الضوء على النقاط العمياء التي تسمح حاليًا بالنشاط الإجرامي.

وتريد هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك أن تتعقب وتحلل، على الأقل، العملات الكبيرة، ومن الناحية المثالية، توكنات مونيرو وزي كاش وداش - والتي كان من الصعب على المنظمين تعقبها.

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جرائم الإنترنت تتطور

تم إنشاء فريق الجرائم الإلكترونية لحماية الإيرادات الضريبية في بريطانيا من محاولات الاحتيال. وعلى وجه التحديد، فإن نظام سداد هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك عرضة للجريمة المعقدة وذكية - القرصنة والبرمجيات الخبيثة، والحرمان الموزع من الخدمة تعتبر من المخالفات الكبرى. وتعتبر عمليات الاحتيال الخداعية أكثر بروزًا، وقد تطورت من البريد الإلكتروني إلى التنسيق النصي.

حيث يحاول ما يسمى بـ "SMiSHing" العمل لأن الناس يتجاوبون بسهولة مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك ويظهر الرسائل الإجرامية ذات المصداقية. وقد ساعدت الجهود المخصصة فريق مكافحة جرائم الإنترنت على التقدم من "أكثر العلامات التجارية خداعًا على مستوى العالم" إلى المرتبة ١٤٦ في عام ٢٠١٨.

ومع ذلك، مع تطور جهود إنفاذ القانون والجهود التنظيمية، حسبما ذكر كوينتيليغراف في حالة بريطانيا، فالأمر كذلك أيضًا بالنسبة للمجرمين الذين يسعون لإحباطها.