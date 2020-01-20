ذراع كاردانو التجارية ستساعد أوزبكستان في تشكيل فرقة عمل بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 20 يناير 2020 06:51 مساءً - أبرمت إيمورغو، وهي الذراع التجاري لكاردانو بلوكتشين، شراكة مع حكومة أوزبكستان لتشكيل فرقة عمل بلوكتشين لوضع اللوائح الخاصة بعمليات طرح وتبادل توكنات الأوراق المالية.

ففي بيان صحفي صدر يوم ٢٠ يناير، كشفت إيمورغو عن تعاونها الجديد مع الحكومة الأوزبكية ومجموعة كوبيا وإنفينيتي بلوكتشين القابضة - وهي الوكالة الاستشارية التقنية الرسمية لمشروع التنمية الاقتصادية الرقمية الأوزبكية - والتي تهدف إلى تطوير إطار قانوني لعمليات طرح وتبادل توكنات الأوراق المالية في أوزبكستان.

وكجزء من هذه المبادرة، ستوفر إيمورغو وكوبيا خدمات استشارية فيما يتعلق بالبنية التحتية للخدمات المصرفية للأصول الرقمية، ووحدات التعليم بلوكتشين وغيرها من القضايا.

ترميز الأسهم التقليدية

سوف تدرس إيمورغو أيضًا إمكانات الجيل الثالث لبلوكتشين كاردانو في البلاد، وستدمج أيضًا نظام تعليم بلوكتشين الخاص في الجامعات الوطنية الأوزبكية لتدريب خبراء المستقبل حلو بلوكتشين.

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ومن خلال ترميز الأسهم التقليدية من خلال عمليات طرح توكنات الأوراق المالية، يُزعم أن البلاد تهدف إلى جعل القطاع المالي أكثر شفافية وأمانًا.

وتأتي هذه المبادرة مباشرة بعد إعطاء الأولوية للوكالة الوطنية لإدارة المشاريع في أوزبكستان لإنشاء تجمع وطني لتعدين العملات المشفرة في محاولة لتعزيز قدرات القائمين بالتعدين المحليين والأجانب على المستوى الوطني.

ومع هذه الخطوة، تعتزم الوكالة ضمان الكفاءة الاقتصادية لتعدين العملات المشفرة، وتعزيز الشفافية والأمن لهذه الصناعة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في هذا المجال وجذب الاستثمار.