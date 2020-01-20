رايز ستقدم صندوق بيتكوين إلى مستثمري التجزئة الأستراليين في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الاثنين 20 يناير 2020 05:55 مساءً - من المقرر أن تقوم شركة الاستثمار متناهي الصغر الأسترالية الناشئة رايز من بجلب خيارات صناديق بيتكوين (BTC) لمستخدميها، وفقًا لتقرير فاينانشيال رفيو الأسترالية (AFR) يوم ٢٠ يناير. حيث قامت الشركة بتصفية آخر عقبة قانونية أمام هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC)، وهي وكالة الرقابة المالية في البلاد.

ورايز هي شركة ناشئة تقدم خدمات الاستثمار الصغير إلى حساباتها المسجلة والبالغ عددها ٣٠٠٠٠٠. ومثل أكرونز بالولايات المتحدة وغيرها من الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، فإنها "تجمع" التغيير الفائض من مشتريات المستخدمين لاستثماره في مجموعة من المنتجات الاستثمارية، والتي تشمل عمومًا الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

ووفقًا لمصادر أستراليان فاينانشيال رفيو، فقد دفعت رايز لإدراج بيتكوين في عروضه، وبحسب ما ورد حصلت على إعفاء من هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية لتشغيل الصندوق. وكانت هذه على ما يبدو العقبة القانونية الأخيرة، مما مهد الطريق للتنفيذ في النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

ويقال إن صندوق تجزئة بيتكوين المقترح يخصص فقط خمسة في المئة لتعرض بيتكوين المباشر، مع تكون الباقي من صناديق الاستثمار المتداولة.

ووفقًا لأرقام ديسمبر، تمتلك رايز ٤٤٥ مليون دولار أسترالي (٣٠٥ ملايين دولار) كأموال تحت الإدارة من ٢١١٠٠٠ عميل.