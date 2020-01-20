كوريا الجنوبية تفكر في فرض ضريبة دخل بنسبة ٢٠٪ على العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 20 يناير 2020 12:51 مساءً - تبحث وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية فرض ضريبة بنسبة ٢٠٪ على الدخل من معاملات العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير نشرته "كوريا تايمز" للأنباء الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ٢٠ يناير، فقد أفادت التقارير أن الوزارة قد أمرت مكتب الدخل التابع لها بمراجعة الضرائب على العملات المشفرة. حيث نقلت صحيفة كوريا تايمز عن مسؤول لم يذكر اسمه أنه قيل إن الوزارة لم تضع اللمسات الأخيرة على خطتها، ولكنها لاحظت أن الحكومة قد تفرض ضريبة بنسبة ٢٠٪ على الدخل من العملات المشفرة.

وتتبع أخبار المعدل المقترح تقارير في وقت سابق من هذا الشهر تفيد بأن كوريا الجنوبية تقوم بصياغة نظام ضريبي للأرباح المتأتية من تداول العملات المشفرة.

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هناك حاجة ماسة إلى توضيح ضريبة العملات المشفرة

تكهن البعض بأن الحكومة قد تصنف المكاسب التي تم الحصول عليها من خلال تداول العملة المشفرة على أنها "دخل آخر" وليست مكاسب رأسمالية. وتشمل فئة الدخل الأخرى أيضًا المكاسب التي تحققت من المحاضرات ومشتريات اليانصيب والجوائز.

وهناك حاجة ماسة لتوضيح فرض ضريبة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. وقد أصبح هذا جليًا بشكل خاص عندما أعلنت بورصة العملات المشفرة المحلية الكبيرة بيتهامب في نهاية شهر ديسمبر أنها تدرس التقاضي الإداري على ضريبة بقيمة ٦٨,٩ مليون دولار تعتقد أنه لا أساس قانوني لها. وتشير التقارير الأكثر حداثة إلى أن الشركة قررت المتابعة والتعامل مع السلطات الضريبية عبر المحكمة.

وحسبما أوضح كوينتيليغراف في مقالة مخصصة متعمقة، فقد شهد تنظيم العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تطورات مهمة منذ أن قدم بارك يونغ جين، عضو لجنة السياسة الوطنية من الحزب الديموقراطي الحاكم، أول سياسة ضريبية على الإطلاق للعملات المشفرة في عام ٢٠١٧.