سعر بيتكوين ينخفض أكثر من ٥٠٠ دولار خلال ٥ دقائق، وتشهد العملات البديلة أيضًا بعض الخسائر

تام شمس - الأحد 19 يناير 2020 05:53 مساءً - الأحد ١٩ يناير - سجلت معظم العملات المشفرة العشرين الأعلى خسائر فادحة خلال اليوم بالإضافة إلى بيتكوين (BTC) التي تحوم الآن أقل بقليل من مستوى ٨٦٠٠ دولار حيث انخفضت عن أعلى مستوى لها اليوم عند ٩٢٠٠ دولار، مما يجعلها خسارة بنسبة ٧,٣٢٪.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفض سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٣,٠٨٪ خلال اليوم، حيث تم تداوله عند حوالي ٨٦٣٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لعملة كوين٣٦٠. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، لا تزال العملة مرتفعة بنسبة ٦,٤٢٪. شهدت حركة سعر بيتكوين انخفاضًا في السعر بمقدار ٥١٤ دولارًا في حوالي ٥ دقائق.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ١٨ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٠ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

تشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت انخفاض قيمته بنحو ٣,٤١٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية و٧,٣٪ منذ أعلى مستوياتها اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ١٦٤ دولارًا. خلال الأسبوع، اكتسبت العملة أيضًا حوالي ١٤,٦٨٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل بنسبة ٣,٤٣٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية وبانخفاض ٨,٣٦٪ عن ارتفاع اليوم. ويتم تداول العملة في الوقت الحالي عند حوالي ٠,٢٣ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة حوالي ٧,٩٨٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، كانت الشركات التي سجلت خسائر من رقمين لمدة ٢٤ ساعة هي داش، التي انخفضت بنسبة ١٥,٦٪، إيثريوم كلاسيك (ETC)، التي فقدت ١٢,٨٥٪ من قيمتها، بيتكوين إس في (BSV)، التي فقدت ١٠,٨٪، وأخيرًا بيتكوين كاش (BCH) التي خسرت ١١,٢٤٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٣٥,٥ مليار دولار، أي حوالي ٨,٥٪ أعلى من القيمة التي أعلنت عنها قبل أسبوع. منذ ارتفاع اليوم، انخفض إجمالي القيمة السوقية بنسبة ٥,٩١٪.