الاغلاق الشهري ل Bitcoin سيقرر بشكل حاسم هل الاتجاه صعودي نحو ارقام قياسية

لا يزال Bitcoin تقنيًا في اتجاه هبوطي. فقد انخفض بأكثر من 30 في المائة منذ أعلى مستوى سنوي في عام 2019 عندما تجاوز 13000 مقابل USDT. سيحدد هذا الشهر ما إذا كان BTC يدخل سوقًا صعودية ممتدة جديدة أم سيعود إلى سوق هابطة.

كل هذا يتوقف على الإغلاق الشهري ل عملة البيتكوين Bitcoin في 31 يناير 2019

لأول مرة منذ يوليو 2019 ، تم تعيين سعر البيتكوين على إنهاء شهر كامل مع انخفاض أعلى.

لمدة ستة أشهر متتالية ، سجل سعر عملة البيتكوين أدنى انخفاض ، مما يشير إلى اتجاه هبوطي حاد على مدى فترة زمنية ممتدة.

هناك مخاوف من أن الارتفاع الأخير هو مجرد ارتياح بعد نصف عام من الاتجاه الهبوطي. إذا كان هذا هو الحال ، يمكن أن يستمر سوق دببة البيتكوين طوال عام 2020.

المستوى الرئيسي الذي سيقرر ما إذا كان عملات البيتكوين في نهاية المطاف يخرج عن الاتجاه الهبوطي ويبدأ ارتفاعًا موسعًا هو سعر 9153 مقابل USDT، و الاغلاق الشهري الناجه فوقه.

يشير الإغلاق الشهري فوق هذا المستوى ، وهو الإفتتاح الشهري لشهر نوفمبر 2019 ، إلى أن BTC تدخل مرحلة جديدة من النمو.

وأوضح أحد كبار المتداولين في العملة المشفرة والمعروف باسم DonAlt:

إذا كان هذا هو ارتفاع السوق الهابطة ، فإنه ينتهي هذا الشهر. إذا كان السوق صعوديًا ، فمن الأفضل أن تكون في وضع جيد. سيكون الإغلاق الشهري ممتعًا للمراقبة ، إما أنه سيحطم الدب أو أحلام الثيران.

ارتفع سعر البيتكوين 23 في المئة هذا الشهر ، في غضون أقل من 18 يوما. قد يعني الاختراق النظيف الذي يزيد عن 9153 مقابل USDT أن سعر عملة البيتكوين سينتهي في الشهر بمكسب 27 بالمائة.

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حتى إذا تحركت BTC لاختبار مستويات أعلى مثل 9900 مقابل USDT على المدى القصير ، فإن الحفاظ على هذا الزخم لقيادة الإغلاق الشهري على مستوى مقاومة رئيسي أمر صعب.

ماذا سيحدث إذا كسر هذا المستوى الرئيسي؟

إذا بدأ البيتكوين في ارتفاع جديد ممتد ، فهناك احتمال قوي بأن يحاول الوصول إلى مستوى قياسي.

على المدى الطويل ، قال المحلل الفني للعملات المشفرة جوش راجر إنه من المرجح أن يكون الرقم القياسي التالي من 75000 إلى 85000 قابل USDT.

قال:

“لن تكون ذروة البيتكوين التالية مرتفعة حيث يعتقد معظم الناس أن الكثير من التحليلات تشير من 100 ألف إلى 300 ألف قابل USDT إلى مليون قابل USDT ، وسيوضح لك معدل العائد البسيط أن العائد من الأسفل إلى الذروة يقل بنسبة 20% تقريبًا لكل دورة، يصل المستوى التالي إلى 75 ألف دولار إلى 85 ألف دولار “.

هذا النطاق هو أقل بكثير من الأرقام التي غالبا ما توصف من قبل المستثمرين. ولكن ، 75000 قابل USDT من شأنه أن يشير إلى 1.57 تريليون قابل USDT من القيمة السوقية لعملة البيتكوين.

في هذا المستوى ، سيتيح للبيتكوين BTC أن تعمل كأصل حقيقي و الملاذ الآمن والمخزن للقيمة ، لتصبح بديلاً فعليًا لأصول مثل الذهب.