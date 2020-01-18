مطورو إيثريوم ١.x يركزون على "العملاء عديمي الجنسية" من أجل كبح انتفاخ السلسلة

تام شمس - السبت 18 يناير 2020 12:51 مساءً - بينما تستمر إيثريوم في تطوير المرحلة التالية من تطورها باستخدام إيثريوم ٢.٠ الذي يدعم التقسيم، ستركز مجموعة من المطورين على السلسلة الحالية للحفاظ على قابليتها للتشغيل أثناء الانتقال.

ويهدف المشروع الذي يحمل ايم ١.x إلى الحفاظ على قابلية استخدام إيثريوم (ETH) أثناء استخدام ترقية سيرينيتي. وكما هو موضح في منشور بتاريخ ١٠ ديسمبر من قِبل مؤسسة إيثريوم (EF)، لا يزال الإصدار الجديد على بعد سنوات:

"تبدأ قصتنا بإدراك المطورين الأساسيين أن المرحلة الأخيرة من خارطة طريق إيثريوم،" سيرينيتي"، لن تكون جاهزة كما كان متوقعًا في الأصل. ومع احتمال مرور سنوات عديدة قبل بدء تطبيق "إيثريوم ٢.٠" بالكامل، ستحتاج السلسلة الحالية إلى تغييرات لضمان أن المشاكل الأكبر التي لن تجعل إيثريوم قابلة للتشغيل قبل أن يتم تقديم ترقية شاملة للبروتوكول."

وعلى الرغم من عدم وجود مشكلات مستحيلة التغلب عليها، فإن المطورين يشيرون إلى تدهور صغير في الأداء بسبب النمو المستمر لبلوكتشين. وتحتاج العقد الكاملة حاليًا إلى تنزيل ومعالجة تاريخ إيثريوم بأكمله، الذي يزيد حجمه حاليًا عن ٢٠٠ غيغابايت.

ويزداد هذا الرقم بمقدار ١٠-١٥ غيغابايت كل شهر ويؤدي إلى مشكلات في تشغيل العقدة ووقت تأخير الشبكة. والمسألة المنفصلة بعض الشيء من "حالة الانتفاخ" من شأنها أن تجعل التحقق من الكتل أكثر صعوبة.

والحالة هي أحد مفاهيم التكنولوجيا في إيثريوم. وهي تمثل الذاكرة الجماعية لجميع العقود الذكية وجميع أرصدة المحفظة الحالية. وتقوم كل معاملة بإجراء تعديلات على الحالة الجامعة، مما يؤدي بمرور الوقت إلى حدوث انتفاخ.

كيف تقوم إيثريوم ١.x بحل المشاكل

هناك عدة حلول مقترحة لتخفيف جزء من هذه القضايا. التقليم، أي حذف بعض بيانات بلوكتشين غير الضرورية، يمكن أن يخفف من متطلبات التخزين - لكنه معقد التنفيذ.

كما يمكن إصلاح زمن انتقال الشبكة عن طريق "الإعلان المسبق" للكتلة، حيث سيعلن القائمين بالتعدين عن كتل جديدة قبل التحقق من صحتها. وهذا من شأنه أن يعطي المزيد من الوقت للعقد لتوزيع معلومات الكتلة، وضمان التشغيل الصحيح للكتلة. وهذا التحسين هو "في متناول اليد"، وفقًا للمطورين.

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وأخيرًا، إن الحد من حالة الانتفاخ هو الاتجاه الأساسي للبحث. حيث تم طرح اقتراح سابق بشأن إدخال "حالة إيجار"، حيث يتعين على العقود الذكية دفع رسوم مقابل حصتها من استخدام الحالة، وتم استبعاده لأنه غير مجد.

بدلًا من ذلك، تقدم إيثريوم ١.x مفهوم "العملاء عديمي الجنسية". وبدلًا من تخزين الحالة بأكملها، سيقوم العملاء ببساطة بحساب التغييرات التي تم إجراؤها عليها من كتلة سابقة - باستخدام "شاهد كتلة" لضمان صحتها. وعلى الرغم من أن بعض العقد ستظل بحاجة إلى الحفاظ على الحالة بأكملها، إلا أن الفوائد تبدو مهمة.

العلاقة مع سيرينيتي

تم تطوير إيثريوم ١.x تحت الرعاية الكاملة لمؤسة إيثريوم. ولكن بينما يكون كلاهما تحت نفس المظلة، ستبقى قاعدة رمز ١.x منفصلة عن ٢.٠.

وقد تواصل كوينتيليغراف مع جيمس هانكوك، منسق فريق المشروع ١.x، للحصول على توضيحات. وعندما سئل عن كيفية تفاعل المراحل المختلفة من إيثريوم ٢.٠ معها، أوضح:

"المرحلة ٠ المنفذة ستظل تحتوي على إيثريوم ١.X كقاعدة رمز منفصلة. المرحلة ٠ عبارة عن جسر، وعلى الرغم من أن الانتقال يتم تدريجيًا بين إيثريوم ١ وإيثريوم ٢، إلا أنه يجب الانتباه إلى الحالة، كما هو الحال في عقد إيثريوم وحالة تخزينه. وأينما يذهب هذا، تذهب معه إيثريوم".

وعلى الرغم من أن الانتقال سيكون تدريجيًا، إلا أنه من المحتمل حدوث انقسام كلي مثير للخلاف مثل ذلك الذي أدى إلى إنشاء إيثريوم كلاسيك. ولكن رغم أن ذلك يبقى احتمالًا، فإن فريق ١.x ليس لديه نية لإنشاء سلسلة منفصلة. وأضاف هانكوك:

"يتم الحفاظ على حرية نواتج الانقسام طوال العملية بأكملها. والأمر نفسه كما هو اليوم، وكما ينبغي أن يكون في رأيي. ممكن من الناحية النظرية، نعم. لكن هل تم التخطيط له بواسطة فريق إيثريوم ١.X؟ لا."

قد تكون هناك نقطة اللاعودة فيما يتعلق بالقدرة على إجراء انقسام نقي للسلسلة ١.x. وحسبما أوضح هانكوك، حالما تنتقل الحالة إلى سلسلة ٢.٠، فستصبح هي النسخة الأساسية لإيثريوم. ومع ذلك، لا توجد معالم محددة لذلك حتى الآن.