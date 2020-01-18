سيناتور بأوكلاهوما يعمل على مشروع قانون لمؤسسة بلوكتشين مدعومة من الولاية

تام شمس - السبت 18 يناير 2020 05:53 صباحاً - كتب سيناتور أوكلاهوما ناثان دام مشروع قانون جديد عن ولايته والذي يتطلع إلى بناء مؤسسة مالية مبتكرة تدعمها الولاية حول تكنولوجيا بلوكتشين، ووضع تصنيف جديد للمؤسسات.

وفي ١٥ يناير ٢٠٢٠، أشار مشروع القانون إلى أن المؤسسة المالية المعتمدة من قبل الولاية ستكون "الوديعة المركزية للعملة الافتراضية التي تستخدمها الهيئات الحكومية في هذه الولاية".

تفصيل مشروع القانون

بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل، أوضح النص أن الحركة ستعمل بشكل أساسي على منع الخنق التنظيمي، مما يسمح للابتكار بالنمو، مع حماية المواطنين أيضًا.

ولاحظت الوثيقة:

Advertisements

"يجب أن يكون الغرض من هذه المؤسسة المالية الجديدة المستأجرة من قبل الولاية هو توفير خدمات مالية وتقنية ذات قيمة للمبتكرين ومطوري العملات الافتراضية بلوكتشين."

في انتظار التقديم

يسعى مشروع القانون إلى تكليف أوكلاهوما بدور نشط في الابتكار. حيث ينص مشروع القانون على أنه "تلتزم أوكلاهوما بالشراكة مع التكنولوجيا المبتكرة، وتساعد على تطوير منتجات مالية من الجيل التالي، وتنمي بأمان القطاعات الفنية والمالية الفريدة في هذه الحالة.

ووفقًا للتفاصيل المقدمة، سيتم تقديم مشروع القانون في ٣ فبراير ٢٠٢٠ وسيدخل حيز التنفيذ في ١ نوفمبر ٢٠٢٠.