تيثر تدعي أنها لا تمانع دمج الدعاوى الجماعية ضدها

تام شمس - السبت 18 يناير 2020 02:53 صباحاً - مع مواجهة دعاوى قضائية متعددة حاليًا، تلقت جهة إصدار العملة المستقرة المشفرة "تيثر" (USDT) طلبًا من المدعين العامين يطلبون التوحيد، حيث تم دمج ثلاث دعاوى قضائية في واحدة، وهو ما لم تمانعه تيثر.

يقول بيان لتيثر تمت مشاركته مع كوينتيليغراف عبر البريد الإلكتروني يوم ١٧ يناير ٢٠٢٠ "لم نعارض طلبات المدعين للجمع بين هذه الادعاءات التافهة، المقدمة أصلًا، على التوالي، في أكتوبر في نيويورك، وفي نوفمبر في واشنطن وفي يناير في نيويورك".

دعاوى قضائية متعددة

يشتبه العديد من الأطراف في أن تيثر، إلى جانب بورصة بيتفينكس ذات الصلة، قد ارتكبوا عدة مرات على مر السنين.

وواحدة من أحدث المحن حول هذا الموضوع يزعم أن تيثر وبيتفينكس يزعم أنهما تسببا في موجة ارتفاع بيتكوين لعام ٢٠١٧ من خلال القيام بأنشطة غير قانونية.

ونتيجة لذلك، ظهرت ثلاث دعاوى ضد تيثر، والتي يمكن دمجها الآن في محاكمة واحدة.

طلبٌ التوحيد

قدم المستشار القانوني للقضايا - ليبوفيتش ويونغ وفوبوس - خطابًا إلى القاضي الذي يرأس الجلسة يوم ١٦ يناير مطالبًا بدمج النزاعات الثلاثة.

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وتضمنت الرسالة أن الدعاوى القضائية المذكورة تتداخل في مجالات متعددة، وتتقاسم أوجه التشابه التي قد تسمح بالتوحيد.

حيث أشار بيان تيثر إلى كوينتيليغراف إلى دعوى إضافية معلقة: "تم رفع دعوى من الدرجة الرابعة في نيويورك أمس، نتوقع أن يتم دمجها مع الإجراءات الثلاثة السابقة"، كما جاء في البيان، قبل رفض الأمر: "لا شيء من هذه القضايا يمثل ادعاءات مستحقة".

تعليقات على الشرعية

بالإضافة إلى ذلك، ادعت تيثر أن أبحاث المدعين غير صحيحة، موضحًا:

"إن هذا البحث ينشر بيانات محددة مسبقًا لتعديل السرد المرغوب ويظهر سوء فهم لبراءة اختراع لسوق العملات المشفرة والطلب الذي يدفع مشتريات تيثر."

وتابع البيان: "ستستمر تيثر في الدفاع عن النظام البيئي الرقمي المميز والعديد من مساهمات مجتمع العملات المشفرة، ولن يدفع الآن أو في المستقبل أي مبلغ لتسوية مطالبات المدعين". "لم تستخدم تيثر والشركات التابعة لها توكنات أو إصدارات تيثر للتعامل مع سوق العملات المشفرة أو تسعير التوكن."

ومع ذلك، فإن الشكوك ضد تيثر طويلة الأمد، حيث تصدرت الشركة العديد من المقالات حول دعمها المشكوك فيه فيات على مدار السنوات القليلة الماضية.