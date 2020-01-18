تحليلٌ من تشيناليسيس يجد أن الإرهابيين يقومون بتحسين عمليات التمويل باستخدام العملات المشفرة

تام شمس - السبت 18 يناير 2020 02:53 صباحاً - كشفت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة "تشيناليسيس" أن الإرهابيين يقومون بتحسين عملياتهم التمويلية باستخدام العملات المشفرة.

تمويل أسرع وأوسع

في وقت سابق يوم ١٧ يناير، حدد محللو بلوكتشين كتائب عز الدين القسام، وهي الذراع العسكرية لحماس والمنظمة الإرهابية المشهورة، باعتبارها أول حالة مؤكدة للإرهابيين تستخدم العملات المشفرة للمساعدة في نشاطهم. وقد استخدمت المجموعة موقعًا إلكترونيًا لإنشاء عنوان بيتكوين جديد لكل متبرع لإيداع الأموال. وقد تضمن فيديو حول كيفية التبرع بهوية مجهولة. ومقارنةً بالحملات السابقة المماثلة، فقد جمعت المجموعة الكثير من المال وحصلت على المزيد من المانحين ولكن في أقل من نصف الوقت.

وقد تم ربط العملات المشفرة بالجريمة من قبل، بما في ذلك المخططات الاحتيالية وجرائم الكراهية. ففي أبحاث أخرى حديثة، تتبعت شركة "تشيناليسيس" ٢,٨ مليار دولار في "بيتكوين" من الشركات الإجرامية إلى البورصات. وأكثر من ٥٠٪ - ١,٤ مليار دولار في بيتكوين - انتقلت من خلال البورصات الرئيسية باينانس وهوبي.

استجابة إنفاذ القانون

لفتت الجريمة الممكّنة بالعملات المشفرة انتباه الهيئات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين الذين يرغبون في مراقبة أكبر للعملات الرقمية. ففي العام الماضي، أشاد وزير الخزانة ستيف منوشين، وهو يتحدث في تجمع لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)، بالمعايير التنظيمية العالمية التي من شأنها مكافحة جرائم العملات المشفرة:

"سوف يتأكد فريق العمل المالي من أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية لا يعملون في الظلال المظلمة [...] وسيمكن هذا قطاع التكنولوجيا المالية الناشئ من التقدم خطوة بخطوة على الأنظمة المارقة والمتعاطفين مع الأسباب غير المشروعة..." Advertisements

ويطالب فريق العمل المالي، الذي تقوم دوله الأعضاء البالغ عددها ٢٠٠، بما في ذلك الولايات المتحدة، باتخاذ تدابير لمكافحة الجريمة المالية، الآن أن تعرف البورصات المزيد عن العملاء والمعاملات. ونأمل أن تساعد المزيد من البيانات في تحديد غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات التبادل التي تفتقر إلى حد كبير إلى الرقابة اللازمة لمكافحة هذه المشكلة المتزايدة.

وفي تصريح لتشيناليسيس، قال رئيس الشؤون التجارية لباينانس صمويل لين،

"تلتزم باينانس بتنظيف الجرائم المالية في العملات المشفرة وتحسين صحة صناعتنا. وسنستمر في تحسين ممارسة اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال الخاصة بنا، بالإضافة إلى أدوات الطرف الثالث [...] فواحدة من قيمنا الأساسية في باينانس هي حماية مستخدمينا ..."

وقد تجاوزت باينانس، وهي واحدة من أكبر البورصات المشفرة، مليار دولار من الأرباح في الخريف الماضي.