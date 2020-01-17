شركة حل منازعات بلوكتشين تُدرج أسهمها في بورصة لندن

تام شمس - الجمعة 17 يناير 2020 08:53 مساءً - أعلنت شركة تستخدم عقودًا ذكية لإدارة التحكيم وتسوية المنازعات حول معاملات بلوكتشين عن نيتها الإدراج في السوق الرئيسي لبورصة لندن يوم ١٧ يناير.

ولم تقدم بروف أوف ترست المحدودة أي تفاصيل مالية أو جدول زمني للإدراج، لكن الرئيس التنفيذي دين أرمسترونغ قال إن الشركة كانت متحمسة لإمكانية الإدراج و "تتطلع إلى تزويد المستثمرين بفرصة للمشاركة في هذا المشروع الرائد."

بروتوكول التأمين للعقود الذكية ومعاملات بلوكتشين

تصف الشركة تقنيتها مسجلة الملكية بأنها "بروتوكول التأمين الأول من نوعه لمعاملات بلوكتشين والعقود الذكية". وتذكر الشركة:

"تمتلك بروف أوف ترست براءات اختراع في جميع أنحاء العالم لبروتوكول يسهل تسوية المنازعات بشكل واضح بناءً على نزاعات العقود الذكية والتي تتسم بالكفاءة العالية سواء من حيث السرعة أو استخدام الموارد." Advertisements

كما يوفر النظام أيضًا خوارزمية مضادة للتواطؤ لضمان صحة البيانات المستخدمة لتنفيذ العقود الذكية.

وتدعي بروف أوف ترست أن البروتوكول قد استرعى انتباه الحكومات والشركات الكبرى على مستوى العالم، وتم تقديمه إلى عدد من رؤساء الوزراء.

ومن الأسباب التي تجعل الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وبلوكتشين تسعى للحصول على إدراج في سوق الأوراق المالية والبورصات المماثلة هو جو الاحترام الذي يضيفه هذا الإدراج.