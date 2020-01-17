أليثيا تُطلق شبكة لامركزية لفيديوهات التزييف العميق والمحتوى الصناعي

تام شمس - الجمعة 17 يناير 2020 06:51 مساءً - تقوم أليثيا إيه آي بإطلاق شبكة محتوى اصطناعية لا مركزية لتتبع استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. وتخطط الشركة لتقديم مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مقاطع فيديو التزييف العميق التي يتم تبديلها.
أليثيا هو استوديو إنتاج محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث سبق له أن نشر مقطع فيديو يعرض وجه الرئيس التنفيذي لباينانس "تشانغ بينغ تشاو" أثناء ممارسة فنون القتال. ويشتمل المحتوى الآخر على مقطع فيديو حول التغير المناخي، تم تصميمه لتحدي السمعة السلبية لفيديوهات التزييف العميق.
وغالبًا ما يتم انتقاد المحتوى الصناعي بسبب تأثيره المحتمل على الأخبار المزيفة. حيث تستخدم مقاطع الفيديو هذه الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي وإعادة بناء الوجه لإنشاء وجوه مستنسخة ذات المظهر الواقعي للشخصيات المهمة. وبينما يستخدم بشكل عام فقط للميمات، يجادل البعض أنه قد يتم استخدامها لمعالجة الوسائط.
ومع شبكة المحتوى الاصطناعية، تحاول أليثيا تقديم آلية للكشف بوضوح عن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والسماح به فقط بموافقة الشخص الذي يتم عرضه.
كما تستخدم المنصة تقنية بلوكتشين للاحتفاظ بسجلات للملكية وإذن للاستخدام، بالإضافة إلى ضمان امتلاك المبدعين لحقوق برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمونه. وسيتم تشغيله بتوكن أليثيا الأصلي، والذي يهدف إلى تقديم حوافز للتفاعلات المختلفة بين اللاعبين في النظام البيئي.
وبالإضافة إلى التزييف العميق للوجه، فإن أليثيا تريد تمكين مستخدميها من إنشاء أنواع أخرى من المحتوى. وعلى سبيل المثال، يمكن لمحبي شخص مشهور استخدام أليثيا لإنشاء مقاطع فيديو لهم يقومون بأعمال معينة: الرقص أو قراءة كتاب أو إلقاء خطابات تحفيزية.
وسيتم تصنيف جميع مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام أليثيا على أنها ساخرة وستتضمن علامات مائية لتمييزها بوضوح عن المحتوى الحقيقي. والهدف المعلن للمشروع هو إضفاء الطابع الديموقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، والسماح بالتعبير الإبداعي من خلال التكنولوجيا بطريقة لا تنتهك حقوق الأشخاص المعنيين.
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