رابطة ليبرا تشكل لجنة توجيهية لتوجيه التطوير التقني

تام شمس - الجمعة 17 يناير 2020 05:51 مساءً - شكلت رابطة ليبرا - وهي الهيئة الحاكمة للعملة المستقرة التي أطلقها فيسبوك في أواخر عام ٢٠١٩ - لجنة جديدة لتوجيه التطوير التقني للشبكة.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ١٦ يناير، صوّتت رابطة ليبرا لتأسيس لجنة توجيهية فنية من خمسة أعضاء تضم خبراء بارزين من مختلف الشركات في صناعات التكنلولوجيا المالية وبلوكتشين.

والأعضاء هم: المنتج الرئيسي لكاليبرا جورج كابريرا الثالث، والمؤسس المشارك لشركة أنكوراج ديوغو مونيكا، وشريك يونيون سكوير نيك جروسمان، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيسون ترايلز "جو لالوز"، ومدير التكنولوجيا الناشئة في شركة ميرسي كوربس "ريك شريفز".

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ومن حيث الإشراف على الجوانب التقنية لتطوير شبكة ليبرا، ستوجه اللجنة خريطة الطريق التقنية لشبكة ليبرا، وتشكل مجموعات عمل لتحديد أولويات طرق البحث المختارة، وتوجيه تطوير قاعدة الرموز، وتطوير وإشراك مجتمع تطوير ليبرا بشكل عام.

ويدعي البيان أن إنشاء لجنة منفصلة يتماشى مع هدف مشروع ليبرا المتمثل في أن تكون لامركزية وأن تتمتع بالحكم الذاتي "مستقلة عن سيطرة أي منظمة واحدة".

وتقول اللجنة إنها ستنشر إطار الحوكمة الفنية والوثائق الأخرى ذات الصلة بحلول نهاية الربع المالي الأول من عام ٢٠٢٠.