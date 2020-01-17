عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تشهد زيادة الفائدة المفتوحة حيث بلغ حجم التداول العالمي ٢٥ مليار دولار

تام شمس - الجمعة 17 يناير 2020 05:51 مساءً - يبدو أن تداول مشتقات بيتكوين (BTC) من المقرر أن يصل إلى مستويات قياسية هذا الشهر مع زيادة الحجم وتحوم الفوائد بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتُظهر بيانات مجموعة بورصة شيكاغو التجارية أنه اعتبارًا من ١٦ يناير، بلغ إجمالي الفوائد المفتوحة لمنتجاتها الآجلة وحدها ٥٣٢٨ عقدًا - أو ٢٦٦٤٠ عقدًا من عقود بيتكوين (٢٣٧ مليون دولار).

الفائدة المفتوحة على المسار الصحيح للتسجيل

هذا الرقم أعلى من أي إغلاق شهري شهدته بورصة شيكاغو التجارية منذ ظهورها لأول مرة في ديسمبر ٢٠١٧، حيث يتصدر يوليو ٢٠١٩ حاليًا ٥٢٢٥ عقدًا.

وقد تخطت الفائدة المفتوحة المستويات الحالية في وقت سابق من شهر يناير، حيث وصلت إلى حوالي ٥٤٠٠ وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة، أو لجنة تداول السلع الآجلة، والتي نشرت يوم ٧ يناير.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن العروض الآجلة قد حظيت باهتمام كبير من كل من المستثمرين والمعلقين حيث بدا أن المشاركين الجدد يؤججون ارتفاع سعر بيتكوين في عام ٢٠٢٠.

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الحجم الكلي لعقود بيتكوين الآجلة على مدى شهر. المصدر: تويتر

مع تسارع زوج بيتكوين مقابل الدولار نحو ٩٠٠٠ دولار هذا الأسبوع، شهد حجم تداول العقود الآجلة بشكل عام ارتفاعًا كبيرًا. ووفقًا لبيانات غير رسمية من مورد المراقبة سكيو ماركتس، بلغ حجم التداول في جميع أنحاء العالم ٢٥ مليار دولار - وهو أكبر عدد منذ أواخر أكتوبر.

وقد علق المساهم المنتظم في كوينتيليغراف مايكل فان دي بوب على البيانات الأخيرة قائلًا: "أعتقد أن هذه إشارة قوية تشير إلى أننا نتراجع الآن وربما نكون قد وصلنا إلى النهاية".

وقد أطلقت بورصة شيكاغو التجارية منتجًا جديدًا في شكل خيارات على عقود بيتكوين الآجلة في وقت سابق من شهر يناير. وجاء الإصدار بعد أيام قليلة من قيام المنافس FTX بالمثل.

حيث قالت الشركة إنها تعتبر الخيارات "نجاحًا" حيث بلغ حجم التداول ٢٧٥ مليار بيتكوين يوميًا.