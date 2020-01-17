هوبي تنضم إلى منصة بلوكتشين التركية لتعزيز النظام البيئي المحلي

تام شمس - الجمعة 17 يناير 2020 05:50 صباحاً - أصبحت بورصة العملات المشفرة الكبرى هوبي عضوًا في منصة بلوكتشين تركيا للتعاون مع اللاعبين المحليين في جهود بلوكتشين.

وبعد خمسة أشهر من دخول السوق التركية رسميًا، انضمت هوبي إلى منصة بلوكتشين تركيا كعضو "بلاتيني"، حسبما أعلنت بورصة العملات المشفرة العالمية يوم ١٥ يناير، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف تركيا. تأسست منصة بلوكتشين تركيا (BCTR) التي أنشأتها مؤسسة المعلوماتية التركية في عام ٢٠١٨، وهي منظمة مستقلة لا تهدف للربح تهدف إلى إنشاء نظام بيئي صحي لسلسلة بلوكتشين في تركيا. وتحتوي المنصة على أعضاء من القطاع المصرفي والمالي ورأسمالية المشاريع والتكنولوجيا والعملات المشفرة.

وقد أصبحت هوبي أول بورصة عالمية تصبح عضوًا في منصة بلوكتشين تركيا، وفقًا للبيان الصحفي. حيث أشار المدير العام لشركة هوبي تركيا، ألفان غوغوس، إلى أنهم يؤمنون بأهمية الحفاظ على التطوير القائم على أساس بلوكتشين سويًا. وأضاف "نحن ندعم رؤية منصة بلوكتشين تركيا لتأمين قيادة تركيا الإقليمية في نظام لامركزي".

المبادرات العالمية في طريقها إلى تركيا

بدأت جهود شركة هوبي في تركيا عندما أعلنت الشركة عن إنشاء مكتب محلي في مؤتمر القمة الأوروبي الأوربي بلوكتشين في أكتوبر الماضي. وقد جلبت بورصة العملات المشفرة العديد من خبراء بلوكتشين العالميين إلى القمة، مما يشير أولًا إلى رغبتهم في دعم جهود بلوكتشين التركية.

حيث أخبر غوغس كوينتيليغراف تركيا أنهم يتطلعون أيضًا إلى التعاون مع منصة بلوكتشين تركيا عبر جامعة هوبي وهوبي ريسرش وهوبي كابيتال:

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"تدعم هوبي نمو الأنظمة البيئية المشفرة و بلوكتشين على مستوى العالم. تركيا لديها القدرة على أن تصبح رائدة في تكنولوجيا بلوكتشين، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن خلال الانضمام إلى منصة بلوكتشين تركيا، الذي يدفع الجهود المحلية في نهج عبر الصناعة، فإننا نهدف إلى تبادل خبراتنا ومعارفنا العالمية مع اللاعبين المحليين الرئيسيين لتعزيز النظام البيئي بلوكتشين."

منصة بلوكتشين تركيا تخلق بيئة متعددة التخصصات لتمكين اللاعبين الرئيسيين من مختلف الصناعات لتسريع اعتماد بلوكتشين في تركيا، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة BKM وعضو مؤسس في منصة سونر كانكو لكوينتيليغراف تركيا في مقابلة مبكرة.

وعندما طلب منه التعليق، أوضح كانكو: