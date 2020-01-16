بورصة باينانس تقوم بتقييد الوصول إلى المقيمين في اليابان

تام شمس - الخميس 16 يناير 2020 05:56 مساءً - في إعلان بتاريخ ١٥ يناير على موقع الدعم الياباني لشركة باينانس، كشفت البورصة عن أنها ستقيد الوصول إلى المقيمين في اليابان في تاريخ لاحق غير محدد.
ويقال إن التقييد يتم تنفيذه تدريجيًا، مع الكشف عن التفاصيل لاحقًا، وفقًا للإعلان.
وفي الوقت الحالي، لا توجد قيود مطبقة ويمكن للمستخدمين اليابانيين تشغيل البورصة بشكل طبيعي.
وكانت باينانس تتخذ من اليابان مقرًا لها بعد الخروج من الصين. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في مارس ٢٠١٨، نقلت البورصة عملياتها إلى مالطا بعد تحذير رسمي من المنظمين اليابانيين بسبب افتقارها إلى رخصة تبادل وطنية.
ومنذ ذلك الحين سجلت العديد من البورصات لدى الجهة المنظمة. وقد حصلت منافسة باينانس "هوبي" على الترخيص في يناير ٢٠١٩، في حين حصلت بورصة بيتبوكس التابعة لشركة لاين اليابانية على الترخيص في سبتمبر.
من الممكن أن تواجه باينانس صعوبات تنظيمية مماثلة على الرغم من عدم وجودها في البلد بشكل قانوني. توقفت بورصة العملات المشفرة كراكن عن توفير الخدمات للمقيمين اليابانيين في أبريل ٢٠١٨، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية - ربما بسبب متطلبات الترخيص.
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