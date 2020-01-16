جيميني تُطلق شركة لتأمين فرع خدمة حفظ عملات مشفرة خاصة بها مقابل ٢٠٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 16 يناير 2020 05:56 مساءً - أطلقت بورصة جيميني التابعة للأخوين وينكلفوس شركة تأمين لتغطية ما يصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لخدم الحفظ من جيميني - والتي يقال إنها أكبر مبلغ لأي خدمة حفظ عملات مشفرة في العالم.

وقد شارك رئيس المخاطر في جيميني يوسف حسين الخبر مع كوينتيليغراف يوم ١٦ يناير. تدعى شركة التأمين ناكاموتو المحدودة وستؤمن أعمال رعاية جيميني بمبلغ يصل إلى ٢٠٠ مليون دولار.

وقد كان إطلاق شركة "ناكاموتو" المحدودة مدعومًا بوسطاء التأمين التقليديين أون ومارش. ويُقال إن عملاء شركة جيميني سيكونون قادرين على شراء تأمين إضافي من ناكموتو المحدودة لتأمين ممتلكاتهم الخاصة التي تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار.

وقد صرح حسين أن التقدم في تغطية الحفظ للشركة سيتيح لعدد من العملاء المؤسسين لجيميني الاستمرار في تلبية متطلباتهم التنظيمية. وأوضح أن هذه الخطوة "تتفق مع نهج جيميني المتمثل في كونها بورصة تركز على الأمان والامتثال أولًا، ومتوافقة تنظيميًا."

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وقد أطلقت جيميني خدمة الحفظ لأول مرة في سبتمبر.

وفي حديثه عن تاريخ جيميني مع تقدم التأمين في استثمارات العملات المشفرة، أشار حسين إلى خطوة جيميني لعام ٢٠١٨ لضمان حافظة المحفظة الساخنة كدليل إضافي على رغبتها في توفير المزيد من الأمن في هذه الصناعة.

حيث صرح رئيس جيميني كاميرون وينكليفوس قائلًا: "لا يزال الحصول على تأمين ذي معنى في مجال العملات المشفرة يمثل تحديًا، وسيساعد أسيرنا في زيادة قدرتنا التأمينية ودفع الصناعة إلى الأمام".