سعر Ripple يختبر خط الدفاع الأخير مع وجود خطر التراجع الى مستويات متدنية اخرى

انخفض سعر Ripple بأكثر من 4% بعد أن تم رفضه بالقرب من 0.2450 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة بيتكوين بالقرب من 8900 دولار. يقترب سعر XRP الآن من مستويات الدعم الرئيسية عند 0.2230 و 0.2200 دولار.

انخفض سعر Ripple باطراد بعد تشكيل قمة قصيرة الأجل بالقرب من 0.2451 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

انخفض السعر بأكثر من 8% من أعلى سعر له وهو الآن أقل بكثير من 0.2320 دولار.

في الآونة الأخيرة ، كان هناك كسر دون دعم المثلث الرئيسي عند 0.2234 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

يجب أن يبقى الزوج فوق مستوى الدعم 0.2200 دولار و متوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة لاستعادة الخسائر.

سعر Ripple يقترب من الدعم

شهدنا هذا الأسبوع حركة صعودية لطيفة في عملة البيتكوين والإيثر وسعر Ripple مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر XRP فوق مستويات المقاومة 0.2250 و 0.2320 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق أعلى من المقاومة عند 0.2400 دولار وتم تداول السعر إلى أعلى مستوى جديد لعام 2020 عند 0.2451 دولار. يبدو أن القمة على المدى القصير تشكلت بالقرب من مستوى 0.2451 دولار والسعر آخذ في الانخفاض في الوقت الحالي.

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لقد كسر بالفعل مستوى الدعم 0.2320 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق دون دعم المثلث الرئيسي عند 0.2234 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD. تم تداول الزوج دون مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.2099 دولار إلى 0.2451 دولار.

يتم تداول Ripple الآن بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 0.2230 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 61.8% للحركة الصعودية من أدنى مستوى عند 0.2099 إلى 0.2451 دولار يقع أيضًا بالقرب من منطقة 0.2230 دولار.

يقع الدعم الرئيسي التالي أو خط الدفاع الأخير بالقرب من مستوى 0.2200 دولار. قد يؤدي الاختراق الناجح والإغلاق إلى ما دون مستوى الدعم عند 0.2200 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة إلى وضع المضاربين على الارتفاع وقد يتراجع السعر باتجاه دعم 0.2120 دولار.

ماذا لو ظل XRP أعلى من 0.2200 دولار؟

طالما أن سعر XRP أعلى من مستوى الدعم 0.2200 دولار ، فقد يبدأ في زيادة جديدة. تقع المقاومة المبدئية بالقرب من مستويات 0.2275 دولار و 0.2280 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية للارتفاع بالقرب من مستوى 0.2320 دولار ، والذي من المحتمل أن يكتسب المضاربون على الارتفاع زخمًا فوقه. في الحالة الصعودية المذكورة ، يمكن للسعر إعادة النظر في الارتفاع الأخير أو 0.2451 دولار في الأيام القادمة.