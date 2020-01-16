البيتكوين يشكل قمة مزدوجة ونقطة الضعف تحت 8500 دولار

كافح البيتكوين Bitcoin لكسر مقاومة 8900 دولار في مناسبتين مقابل الدولار الأمريكي. يظهر سعر BTC بضع إشارات هبوطية ويبدو أنه قد ينخفض إلى مستوى 8300 أو 8200 دولار.

من المحتمل أن يشكل سعر البيتكوين نموذج قمة مزدوجة بالقرب من مستوى المقاومة 8900 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

انخفض السعر بنسبة 3% ويتم تداوله الآن أدنى مستوى الدعم عند 8700 دولار.

كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 8660 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يبدو أن الزوج ضعيف وقد يكسر الدعم عند مستوى 8500 دولار على المدى القريب.

البيتكوين يمكن ان يصحح نحو 8200 دولار

يوم أمس ، امتدت عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة البالغ 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر BTC نحو 9000 دولار ، لكنه توقف عند منطقة المقاومة 8900 دولار.

قام الثيران بمحاولتين لتجاوز منطقة المقاومة 8900 دولار، لكنه فشل. نتيجة لذلك ، كان هناك رد فعل هبوطي أدنى من مستويات الدعم 8700 و 8660 دولار.

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علاوة على ذلك ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 8660 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. يتم تداوله الآن أدنى مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية من أدنى سعر له عند 8040 دولار إلى 8898 دولار.

الدعم الفوري هو خط اتجاه صعودي آخر عند 8610 دولار على نفس الرسم البياني. يقع الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 8540 دولار. إذا كسر السعر مستوى الدعم 8540 دولارًا ، فمن المرجح أن يقوم بتحقيق قمة مزدوجة بالقرب من منطقة 8900 دولار.

في الحالة الهبوطية المذكورة ، من المرجح أن ينخفض ​​سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية من أدنى سعر له عند 84040 دولار إلى 8898 دولار.

قد يكون الهدف الرئيسي ل الدببة بالقرب من مستويات الدعم عند 8240 و 8200 دولار. أي خسائر أخرى قد تؤدي إلى دفع سعر BTC نحو 8000 دولار.

ماذا لو بقي BTC فوق 8540 دولار؟

إذا بقيي BTC فوق دعم خط العنق عند 8540 و 8500 دولار ، فستبطل نموذج القمة المزدوجة. وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة مبدئية بالقرب من مستوى 8700 دولار.

العقبة الرئيسية لبيتكوين تقترب من 8900 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يستهدف المضاربون على الارتفاع العقبة المهمة التالية بالقرب من مستويات 9200 و 9،250 دولار.