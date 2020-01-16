أنكوراج تستحوذ على ميركل كجزء من إطلاق خدمة التداول

تام شمس - الخميس 16 يناير 2020 02:55 صباحاً - تقدم شركة خدمة حفظ العملات المشفرة "أنكوراج" خدمة الوساطة المشفرة، وتستحوذ على ميركل داتا لتعزيز الخدمة.

حيث قال مؤسس ورئيس شركة أنكوراج، ناثان ماكاولي، في منشور بتاريخ ١٥ يناير في مدونة أنكوراج، أن شركة أنكوراج قد قدمت خدمة عملات مشفرة مؤسسية تدعى أنكوراج تريدينغ، واستحوذت على شركة برمجيات إدارة المخاطر وتحليلات المؤسسات، ميركل داتا، لتعزيز هذا المسعى.

تداول العملات المشفرة المؤسسي

قالت الصحيفة إن العرض الجديد الذي قدمته شركة أنكوريدج يتيح للاعبين من المؤسسات التجارية تداول أصول العملات المشفرة عبر أدوات التداول التي تقدمها الشركة.

كما يستفيد هذا العرض الجديد أيضًا من خدمات حفظ العملات المشفرة التي تقدمها أنكوراج. وأضاف المنشور أنه يمكن للعملاء حفظ أصول عملات مشفرة متعددة مع أنكوراج ثم تداول تلك الأصول من خلال الوسطاء، دون الحاجة إلى تحويل أموالهم إلى موقع طرف ثالث.

ووفقًا لما هو مذكور في منشور أنكوراج، قال بارت ستينس، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة بلوكتشين كابيتال:

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"لقد كان التداول مباشرة من الحفظ حاجة ماسة لمستثمري العملات المشفرة المؤسسيين لسنوات. وتوفر لنا أنكوراج مستوى من الأمان والثقة وسهولة الاستخدام يعمل على تبسيط سير عمل الوساطة/الحفظ الحالي."

دعم ميركل داتا

وأضاف المنشور أن استحواذ أنكوراج على ميركل داتا سيضيف عدة جوانب للوساطة المالية، بما في ذلك نمذجة المخاطر والتحليل الكمي، حيث نُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة ميركل "لويس بودين" قوله:

"على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، قامت ميركل داتا ببناء أكثر حلول المخاطر والبيانات تطورًا في السوق، في حين أن أنكوراج قامت ببناء أكثر الحلول تقدمًا وسهولة في الاستخدام."

وقد غطى كوينتيليغراف أيضًا خبرًا حول أنكوراج في مايو ٢٠١٩، عندما أعلنت الشركة عن تغطية تأمينية.