ماليزيا تتطلع إلى ربط عروض التوكنات بالبورصات

تام شمس - الخميس 16 يناير 2020 02:55 صباحاً - بعد تحذير المستثمرين الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد عروض التبادل الأولية (IEO)، نشر المنظم الماليزي دليلًا تنظيميًا يتطلب ربط العروض الرمزية في البلاد بالبورصات.

تفصيل عروض التبادل الأولية في ماليزيا

يوضح تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية (SC) الماليزية أن التوكنات الرقمية يجب استخدامها فقط للسلع والخدمات وفي إطار إرشادات صارمة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أواخر عام ٢٠٢٠.

إصدار التوكنات الرقمية في البلاد دون موافقة هيئة الأوراق المالية غير قانونية. تتحمل المنصات نفسها مسؤولية فحص المصدرين والموافقة على ميزات التوكنات. والحد الأدنى لرأس المال المدفوع هو ٥ ملايين رينجت ماليزي (١٢٢٧٠٠٠ دولار).

يجب أن يتم تسجيل المشغلين الذين يتطلعون إلى تداول الأصول الرقمية كمشغلين لمنصة تبادل الأصول الرقمية - المعروفة باسم بورصات العملات المشفرة. ويجب على المصدرين تلبية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع ٥٠٠٠٠٠ رينجت (١٢٢٧٠٠ دولار).

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ويقتصر كل من المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأوائل على ٢٠٠٠ رينجت (٤٩٠,٨٠ دولارًا) لكل مُصدر دون أن يتجاوز ٢٠٠٠٠ رينجيت (٤٩٠٨ دولارًا) في فترة ١٢ شهرًا. ولا يواجه المستثمرون المتطورون - أصحاب القيمة الصافية العالية والخبرة الواسعة في السوق - أي مبلغ استثماري مقيد.

ويفرض تقرير اللجنة الدائمة أن أي تعاملات تجارية يجب أن تقدم بطريقة أو بأخرى قيمة لماليزيا، مثل معالجة احتياجات السوق ومشاكله أو تبسيط العمليات والخدمات.

وقد تحتاج البورصة استضافة عرض التبادل الأولي إلى أشكال مختلفة من الموافقة، بما في ذلك الترخيص من قبل اللجنة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون مقدّجهات تقديم الاستثمار الدولية و/أو المشاركين فيها قادرين على إثبات مراعاة متعمدة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية أو ربما يواجهون عقوبات. وأضاف التقرير: "لا يوجد شيء اسمه عرض تبادل أولي الذي تمت الموافقة عليه من هيئة الأوراق المالية والبوصات."