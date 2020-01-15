بورصة العملات المشفرة أبيت تنتهي من التحديث الأمني ​​ردًا على اختراق ٢٠١٩

تام شمس - الأربعاء 15 يناير 2020 11:53 مساءً - أنهت بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية أببيت ترقية أمنية للمحافظ على منصة التبادل، واستعادة وظيفة مرة أخرى لتقوية جدرانها بعد اختراقها في أواخر عام ٢٠١٩.

وقد قررت أبيت تحديث دفاعاتها استجابةً لاختراق إيثريوم (ETH) تم في عام ٢٠١٩، حسبما أكد ممثل أبيت لكوينتيليغراف في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٠، مضيفًا:

"إنه جزء من جهودنا لزيادة الأمن العام لشركة أبيت منذ حادثة سرقة إيثريوم في نوفمبر الماضي. وفور وقوع الحادث، قمنا بتعليق خدمات الإيداع/السحب ونقلنا جميع أصول العملات المشفرة إلى محافظ باردة. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتجديد نظام المحفظة لجميع أصول العملات المشفرة المتداولة في أبيت. واعتبارًا من اليوم، تتوفر خدمات المحفظة الجديدة لكل من بيتكيون وإيثريوم ولايتكيون وريبل وإيوس."

وقد تم فتح عملات الإيداع والسحب لإيثريوم يوم ١٣ يناير ٢٠٢٠، وفقًا لإشعار نشرته البورصة على موقعها الإلكتروني يوم ١٠ يناير.

الأموال المسروقة

عانت أبيت من اختراق كبير في نوفمبر ٢٠١٩، بلغ مجموع ما تمت سرقته خلاله ٣٤٢٠٠٠ إيثريوم تقدر قيمتها بحوالي ٥٠ مليون دولار في ذلك الوقت، حسبما ذكر كوينتيليغراف.

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وبعد الاختراق، أظهرت بلوكتشين إيثريوم تحويل الآلاف من عملات إيثريوم إلى عنوان محفظة مختلف، حسبما كشف موجز في ديسمبر.

الأنظمة المحدثة

تتعامل ترقية أبيت الأخيرة جزئيًا مع إسكان الأصول. حيث قال ممثل أبيت: "يسمح النظام الجديد بتخزين أكثر تشتتًا لأصول العملات المشفرة". وأضاف: "لقد عززنا أيضًا البنية التحتية الأمنية للأفراد المعنيين".

كما حثت مذكرة البورصة التي أعلنت مؤخرًا عن إعادة فتح محافظها إيثريوم، المستخدمين على عدم نقل إيثريوم إلى عناوين المحفظة السابقة، وأن عليهم حذف أي عناوين قديمة، وكذلك إنشاء عناوين محفظة إيثريوم جديدة.

وقال ممثل أبيت لكوينتيليغراف إنه "مع ترقية الأمان، نطبق نظام محفظة جديد بالكامل لجميع أصول العملات المشفرة". "على هذا النحو، ستكون العناوين في النظام السابق غير وظيفية ويجب إنشاء عناوين جديدة."