كراكن تعين المحرر السابق بكوين ديسك "بيت ريزو" لإدارة المحتوى

تام شمس - الأربعاء 15 يناير 2020 11:53 مساءً - بدأ بيت ريزو، رئيس التحرير السابق في أبرز مواقع أخبار العملات المشفرة "كوين ديسك"، منصبًا جديدًا في بورصة العملات المحمية كراكن.

فوفقًا لإعلان بتاريخ ١٥ يناير من كراكن، فإن دور ريزو الجديد كمحرر عام يستلزم مسؤولية إنتاج المحتوى للمنتجات والخدمات الجديدة للشركة.

الخروج من كوين ديسك والدور الجديد

فيما يتعلق بالتحول في المناصب، قال ريزو "في هذه المرحلة من حياتي المهنية، كنت أرغب في فرصة العمل مع فريق أكبر كان يحاول الحصول على مستخدمين وجعل الناس مهتمين بتكوين عملة بيتكوين والعملات المشفرة."

ريزو، الذي ترك كوين ديسك في سبتمبر، كان له دور فعال في مكتب التحرير للشركة لمدة ٦ سنوات.

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وربطت التقارير في ذلك الوقت بالرحيل إلى انتقال كوين ديسك إلى المقر الرئيسي لشركة ديجيتال كارنسي غروب، وهي خطوة مثيرة للجدل كان يخشى ريزو وآخرون من شأنها أن تهدد سلامة التحرير وسمعته. وذكرت مصادر أخرى أن ريزو تم فصله بسبب قضايا طويلة الأجل مع قيادته.

توسع كراكن

يقترح إعلان كراكن لتوظيف ريزو التوسع في إنتاج المحتوى الحالي الخاص بهم - في أعقاب النمو العالمي الأوسع عبر مختلف الإدارات في الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

وبالأمس فقط، أفاد كوينتيليغراف عن استحواذ كراكن على بيتريد، وهي أقدم بورصة عملات مشفرة في أستراليا. وفي الشهر الماضي، اشترت شركة كراكن مكتب تداول سيركل للتداول المباشر. وفي مارس ٢٠١٩، أعلنت كراكن عن سلسلة من التعيينات رفيعة المستوى بما في ذلك مات ميسون - كبير موظفي المحتوى سابقًا في بيتورنت - كرئيس للتسويق.

يبقى أن نرى كم ستؤدي إضافة ريزو إلى الفريق إلى تضخيم وجود كراكن في الصحافة، وكذلك إذا ما كان هذا الاستئجار يشير إلى مبادرة رئيسية في استراتيجية التسويق والمحتوى للشركة.