بيتوايز سحب طلبها لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة

تام شمس - الأربعاء 15 يناير 2020 03:52 مساءً - يؤكد طلب بتاريخ ١٤ يناير من هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) أن شركة بيتوايز لإدارة الأصول طلبت سحب طلبها لإطلاق صندوق بيتكوين (BTC) متداول في البورصة. ويُعد هذا هو ثاني أكبر انسحاب لطلب صندوق متداول في البورصة خلال الأشهر الأخيرة بعد إجراءات مماثلة من جانب فان إيك.

وقد قدمت بيتوايز طلب تسجيل صندوق الاستثمار المتداول في البورصة في يناير ٢٠١٩. وفي مارس من نفس العام، أصدرت تقرير بيتوايز حول حجم التبادل، مدعية أن ٩٥٪ من أحجام التداول ملفقة. وقد تم استخدام النتيجة من قبل الشركة كحجة لهيئة الأوراق المالية والبورصات لقبول طلب الصندوق المتداول في البورصة. ومن خلال تجاهل غالبية حجم التبادل، حافظت الشركة على أن تكوين سعر بيتكوين الواقع في الغالب في البورصات المنظمة.

ولم يقنع التعليل اللجنة، التي رفضت الاقتراح في أكتوبر ٢٠١٩. وبعد شهر واحد، قررت الهيئة التنظيمية مراجعة قرارها.

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ومن غير الواضح لماذا قررت بيتوايز سحب طلب الصندوق المتداول في البورصة الآن.

اتبع مقترح رفيع المستوى من فان إيك مسارًا مماثلًا حيث سحبت الشركة طلبها في سبتمبر ٢٠١٩.

ومن المفترض أن تقوم الجهة المنظمة بالبت في اقتراح آخر لصندوق الاستثمار المتداول في البورصة من جانب ويلشاير فينيكس بحلول فبراير ٢٠٢٠.