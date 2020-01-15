الأمم المتحدة تنصح بالابتعاد عن مؤتمر العملات المشفرة لكوريا الشمالية

تام شمس - الأربعاء 15 يناير 2020 02:52 مساءً - حذرت الأمم المتحدة من أن حضور مؤتمر العملات المشفرة لكوريا الشمالية في فبراير من المرجح أن يشكل انتهاكًا للعقوبات، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز يوم ١٥ يناير.

ويتبع التقرير لائحة اتهام الأسبوع الماضي لباحث مؤسسة إيثريوم، فيرجيل غريفيث، بتهمة التآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولي.

سافر غريفيث إلى كوريا الشمالية لحضور أول مؤتمر له حول بلوكتشين والعملات المشفرة في أبريل من العام الماضي. وأثناء وجوده هناك، ناقش هو وغيره من الحاضرين في المؤتمر تقنيات بلوكتشين والعملات المشفرة. وتدعي حكومة الولايات المتحدة أن وجود غريفيث كان يمكن أن يساعد كوريا الشمالية في تجنب العقوبات الدولية.

ويقول المدعون في قضية غريفيث إنه كان يشجع مواطني الولايات المتحدة الآخرين على حضور المؤتمر هذا العام.

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كما ينص موقع المؤتمر على أنه يُسمح للأفراد من أي دولة باستثناء كوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل بالزيارة، مضيفًا أنه لن يتم ختم جوازات السفر للزائرين:

"سنقدم تأشيرة ورقية مفصولة عن جواز سفرك، لذلك لن يكون هناك دليل على دخولك البلاد. ولن يتم الكشف عن مشاركتك أبدًا من جانبنا ما لم تنشرها بنفسك".

خبراء العقوبات يقولون "لا تذهب"

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام ٢٠٠٦ بسبب برامجها النووية والصاروخية. ومن بين أمور أخرى، تُلزم هذه العقوبات الدول بمنع "المعاملات المالية أو التدريب الفني أو المشورة أو الخدمات أو المساعدة"، إذا كان بإمكانها المساهمة في برامج الصواريخ أو المساعدة في تجنب العقوبات.

ويبدو أن "المناقشات الصريحة حول العملات المشفرة للتهرب من العقوبات وغسل الأموال" تشكل انتهاكًا مباشرًا لهذه العقوبة.