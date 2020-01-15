أقدم بورصة للعملات المشفرة في أستراليا تنضم إلى قائمة متنامية من عمليات استحواذ كراكن

تام شمس - الأربعاء 15 يناير 2020 12:51 صباحاً - استحوذت بورصة العملات المشفرة الأمريكية "كراكن" على أقدم بورصات العملات المشفرة في أستراليا.

ففي تطور حديث، أعلنت كراكن عن استحواذها على بيتريد، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها أستراليا تشكلت في عام ٢٠١٣، في بيان صحفي صدر يوم ١٤ يناير على مدونة كراكن.

وسيظل موقع بيتريد، في الوقت الحالي، يعمل كما هو حاليًا، حسبما أوضح ممثل من كراكن لكوينتيليغراف.

التطلع نحو المناطق النائية

من خلال دمج بيتريد في المجموعة، سوف تتطلع كراكن إلى أن تصبح الحل التجاري المشفر في أستراليا - وهي منطقة أظهرت اهتمامًا وتوسعًا كبيرًا في مجال العملات المشفرة، حسبما أشار البيان الصحفي.

Advertisements

وأضاف البيان أن كراكن تخطط لاستضافة سيولة تداول مقابل الدولار الأسترالي وتسعى لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات والأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يضيف الاستحواذ إلى قدرات التداول خارج البورصة (OTC) لكراكن.

المزج بين العمليتين

أوضحت كراكن في بيانها أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى واجهة واحدة تسخر عمليات التبادل المتعددة، مما يمنح العملاء منتجًا عامًا محسنًا.

ويمكن للمستخدمين الأستراليين الآن الوصول إلى سوق التداول المباشر الكبير في كراكن نتيجة شراء بيتريد.

كما أعلنت شركة كراكن عن شرائها واحدة من أبرز عمليات التداول المباشرة في مجال العملات المشفرة - مكتب سيركل للتداول المباشر - في ديسمبر ٢٠١٩ حيث حولت سيركل تركيزها إلى العملة المستقرة يو إس دي كوين (USDC)، وفقًا لما أفاد به كوينتيليغراف.