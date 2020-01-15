باينانس.يو إس تطلق تطبيقًا جديدًا على أنظمة iOS وأندرويد

تام شمس - الأربعاء 15 يناير 2020 12:51 صباحاً - في التاسع من يناير، كشف باينانس.يو إس عن سوق الأصول الرقمية عن تطبيق جوال لمستخدمي iOS وأندرويد.

استجابة المستخدمين المبكرين؟

بعد الاختبار التجريبي الناجح على كل من إصدارات iOS وأندرويد في ديسمبر، يمكن للمستخدمين الآن تداول أكثر من ٢٥ عملة رقمية في الوقت الفعلي. ويمكن لمستخدمي باينانس تتبع وتحليل حركات السوق، بالإضافة إلى أن التجارة داخل حدود ACH تصل إلى ٣٠ ألف دولار، وإجراء التحويلات البنكية، ودفع مدفوعات بطاقات الخصم المباشر.

كما يمكن للعملاء الحاليين في ٣٧ دولة مؤهلة الوصول بسهولة إلى حساباتهم. ويحصل المستخدمون الجدد على مكافأة تسجيل بقيمة ١٥ دولارًا و٣٠ يومًا من التداول المجاني. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة باينانس.يو إس "كاثرين كولي" لكوينتيليغراف أن التطبيق "مصمم خصيصًا لهم. وواحدة من ميزات باينانس.يو إس الفريدة هي أننا نستمع فعليًا إلى عملائنا."

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حتى الآن، يبدو أن التطبيق أثار إعجاب المستخدمين الأوائل، حيث حصل على تصنيف ٤.٤ على غوغل بلاي و٤.٩ على متجر تطبيقات أبل. يكتب مستخدم أندرويد "سمايلز جيه" أن "تطبيق باينانس [...] نظيف للغاية وسريع للغاية وسريع الاستجابة. بينما كتب مستخدم iOS روتليدج لونغ، "إن التطبيق متعدد الوظائف تمامًا، مما يتيح لي إمكانية القيام بجميع أعمال العملات المشفرة في أي مكان تقريبًا هاتفي يحصل على الخدمة".

آمال عام ٢٠٢٠

يبدو أن التطبيق الجديد هو مجرد بداية للذراع الأمريكية الصغيرة نسبيًا في البورصة. حيث كان توقع كولي إيجابيًا في عام ٢٠٢٠: