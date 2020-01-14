دفاع بلوكفيست يستند إلى وثائق مزيفة، حسبما تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الثلاثاء 14 يناير 2020 11:53 مساءً - جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة في ١٠ يناير الماضي بأن مؤسس بلوكفيست "ريغنالد بادي رينغولد الثالث" قام بالتزوير، وفي إحدى الحالات، قام بتزييف التواقيع في مستندات بالغة الأهمية للقضية. وقج سبق أن وجهت اللجنة اتهامات لبلوكفيست بالإعلان بشكل خاطئ بأن عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO) تم تسجيله لدى الجهة المنظمة.

طرح أولي مسبق للعملة الرقمية؟

في أكتوبر ٢٠١٨، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الطرح الأولي للعملة الرقمية لبلوكفيست بأمر من محكمة الطوارئ. مع ذلك، جمع المشروع بالفعل أكثر من ٢,٥ مليون دولار في عملية بيع ما قبل الطرح الأولي لتوكن BLV الخاص به. وعلى الرغم من أن منطقة محكمة جنوب كاليفورنيا ادعت في البداية أن اللجنة فشلت في تقديم دليل كاف على أن عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية كانت عملية بيع للأوراق المالية، إلا أن هذا القرار أعيد النظر فيه لاحقًا.

ووفقًا لوثائق المحكمة، "تورط بلوكفيست في خداع متعمد وسوء النية" من خلال تقديم ملفات زائفة. وقد اعتمد الدفاع على الادعاء بأن توكنات ما قبل الطرح الأولي لم يتم بيعها للمستثمرين الفعليين، بحجة أن المشاركين قدموا المال دون أي توقعات بتلقي التوكنات في المقابل. وكان هذا الادعاء مدعومًا بالعديد من التصريحات المقدمة ظاهريًا من الأفراد الذين ساهموا في الطرح الأولي المسبق.

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصة أن أربعة من هذه الإعلانات على الأقل تحتوي على معلومات كاذبة، في حين يقدم أحدها توقيعًا مزورًا. كما تم الإدلاء ببقية التصريحات من قبل شركاء معروفين من رينغولد، والذين تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنهم قاموا بالكذب في شهاداتهم.

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بالإضافة إلى ذلك، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المواد المخادعة أثرت بشكل مباشر على قرار المحكمة السابق لصالح بلوكفيست:

"نتيجة [للشهادات الكاذبة]، رفضت المحكمة الأمر الزجري الأولي، وعند إعادة النظر فرضت مجموعة فرعية من الإغاثة التي طلبتها الهيئة. وبالتالي، لم يتم إلزام المدعى عليهم في العام الماضي بجميع اتهامات سوء السلوك (بما في ذلك انتهاكات قانون مكافحة التبادل وانتهاكات تسجيل قانون الأوراق المالية)، وتعريض المستثمرين لخطر الإضرار المستمر، ولم يتم تجميد أصول المدعى عليهم من غير المرجح استرداد أموال المستثمرين المفقودة."

وعليه، تقدمت اللجنة بطلب لوضع "إنهاء العقوبات" على بلوكفيست، والتي إذا تم قبولها ستؤدي إلى حكم افتراضي ضد المشروع.

بدلًا من ذلك، قد يتم وضع شرط "الاستدلال الضار" على ادعاءات بلوكفيست بأن المستثمرين لم يتوقعوا أرباحًا من مساهمتهم. ويعتبر توقع الأرباح أحد الميزات الرئيسية لعقد الاستثمار في الأوراق المالية، وفقًا لتعريف اختبار هوي.