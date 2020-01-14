مجلس تكساس للأوراق المالية يضيف العملات المشفرة إلى قائمة التهديدات للمستثمرين

تام شمس - الثلاثاء 14 يناير 2020 11:53 مساءً - قام المنظمون في تكساس بإدراج العملات المشفرة في قائمة التهديدات الكبرى للمستثمرين، وفقًا لأحدث دليل المستثمر في تكساس.

ففي الطبعة العاشرة للذكرى من "دليل مستثمري تكساس للأوراق المالية: استراتيجيات الاستثمار بحكمة وتجنب الغش المالي"، أضافت الهيئة التنظيمية العملات المشفرة إلى قائمة الاستثمارات التي ترفع الأعلام الحمراء وتحتاج إلى تدقيق دقيق. وقد حدد المستند بشكل خاص أن العملات المشفرة متقلبة للغاية ويصعب فهمها بالنسبة للمتداول غير المحترف.

التهديدات المزعومة

من بين التهديدات المزعومة، أشار التقرير إلى فرص الاستثمار في مجمعات التعدين بالعملات المشفرة وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية الموجهة إلى كبار السن والمتقاعدين، الذين يولون فيما يبدو الأولوية للأمن على المضاربة. وحذرت الوثيقة كذلك أنه:

"في العروض الأكثر خطورة المرتبطة بالعملات المشفرة، لا يقدم المروجين سجلات مدققة أو غيرها من المعلومات المالية لدعم مطالبهم بأرباح عالية بشكل غير عادي. [...] يجب التعامل بحذر مع مطالبات المروجين بالاستثمارات "الآمنة" ذات الصلة بالعملة المشفرة والأرباح "المضمونة": وتميل العملات المشفرة إلى التقلب الشديد وقد لا يتمكن المستثمرون من تصفية المنتجات المرتبطة بهم بسرعة." Advertisements

نصيحة الهيئة التنظيمية

نصح التوجيه المستثمرين المحتملين بعدم المساهمة في عروض العملات المشفرة إلا إذا استطاعوا تحديد بعض الحقائق الأساسية عن الشركة وموقعها الفعلي. وإلا، كما أوضحت، يمكن للمستثمرين تحويل الأموال إلى أطراف ثالثة مجهولة المصدر.

وقد حددت الهيئة التنظيمية أهمية التعامل مع الكيانات المسجلة مع الأخذ في الاعتبار أن المستثمرين المخادعين سيتركون بموارد قليلة أو معدومة.

وجنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة في القائمة، استشهد التقرير أيضًا بالأفراد غير المسجلين، وعروض النفط والغاز، والسندات الإذنية.