منتِج زيت زيتون متوسطي ​​يستخدم آي بي إم بلوكتشين لمكافحة الاحتيال الغذائي

تام شمس - الثلاثاء 14 يناير 2020 05:54 مساءً - أعلنت شركة CHO، وهي إحدى أكبر منتجي زيت الزيتون في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​، يوم ١٤ يناير أنها تستخدم تقنية آي بي إم بلوكتشين لتوفير إمكانية التتبع لزيت الزيتون البكر الممتاز تيرا ديليسا. وتعتبر الشركة أحدث مزود للأغذية ينضم إلى شبكة فود ترست من آي بي إم.

ويتيح استخدام بلوكتشين لشركة CHO تتبع تيرا ديليسا عبر ثماني نقاط تفتيش لضمان الجودة، بما في ذلك البستان الذي تزرع فيه الزيتون، وطاحونة حيث تم سحق الزيتون، والمرافق التي تم فيها ترشيح الزيت وتعبئته وتوزيعه.

وقد صرح نائب رئيس حلول سلسلة الإمداد بشركة آي بي إم بلوكتشين "راميش جوبيناث" لكوينتيليغراف أن استخدام تقنية بلوكتشين يخلق سجلًا يمكن التحقق منه حيث تم إنتاج كل زجاجة من زيت الزيتون CHO، إلى جانب تتبع الطرق المستخدمة. وأوضح جوبيناث:

"إن أفضل جزء من شبكة آي بي إم فود ترست هو قدرتها على توصيل أعضاء سلسلة التوريد معًا، مثل المستهلك النهائي مع المزارع. وقد فعلت CHO هذا الأمر تمامًا، حيث يمكن لكل كيان معني مشاركة البيانات، والتي لا توفر فقط إمكانية التتبع والمعلومات الغذائية، ولكن أيضًا توضح أين تتجه ثقة الغذاء بشكل عام."

بلوكتشين توفر طبقة إضافية من الشفافية

صرح وجيه ريكي، الرئيس التنفيذي لشركة CHO أمريكا لكوينتيليغراف أن زيت الزيتون CHO مصنوع من قبل المزارعين التونسيين، وهو مذكور على ملصق كل زجاجة. وعلى الرغم من أن الشركة كانت ناجحة في خلق الشفافية من خلال إخبار المستهلكين من أين يأتي زيت الزيتون، أرادت CHO إضافة طبقة من الثقة لمنتجاتها.

وتتيح تقنية بلوكتشين الخاصة بشركة آي بي إم، والمدعومة من هايبرليدجر فابريك، لتجار التجزئة في تيرا ديليسا مسح رمز الاستجابة السريعة على ملصق كل زجاجة لرؤية سجل أصل المنتج.

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وقد أوضح ريكيك أن زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يمكن تتبعه بالكامل في تيرا ديليزا يتم حاليًا تعبئته في زجاجات ومن المتوقع أن يصل إلى أرفف المتاجر في متاجر التجزئة الكبرى في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والدنمارك واليابان بحلول مارس.

مبلغ إضافي لراحة البال مع التحقق بواسطة بلوكتشين

وفقًا لريكيك، فإن تسمية زيت الزيتون بطريقة خاطئة، خاصة بالنسبة للتعيينات ذات الدرجة الأعلى مثل "البكر الممتاز" أمر شائع بشكل لا يصدق. وتُظهر الاختبارات التي أجرتها الرابطة الوطنية للمستهلكين في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ أن نصف جميع زيوت الزيتون الموجودة على رفوف المتاجر تحتوي على علامات مضللة، وتتجاوز المشاكل المتعلقة بالنكهات. كما قالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الوطنية للمستهلكين، سالي غرينبرغ، لمجلة فود آند واين:

"لا يمكنك أن تكون متأكدًا ما لم تكن تعرف جيدًا أن الزجاجة المسمى" زيت الزيتون البكر الممتاز "هي في الواقع ذات جودة عالية جدًا. [...] إن قيمة الحصول على زيت زيتون بكر ممتاز هو أنه في الحقيقة جيد لك. ولديها بعض الخصائص الصحية المحددة للغاية والتي هي إيجابية للمستهلكين وعائلاتهم. لذلك تخسر تلك. وتخسر النكهة الجيدة التي تحصل عليها من زيت الزيتون البكر الممتاز الرائع حقًا. وأنت تدفع أموال كثيرة مقابل زيت زيتون دون المستوى".

وجدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة آي بي إم لقيمة الأعمال أن ٧٣٪ من المستهلكين سيدفعون علاوة على الشفافية الكاملة في المنتجات التي يشترونها.

كما لاحظ جوبيناث أيضًا أنه مع زيادة الاحتيال في الغذاء، تصبح شبكة آي بي إم فود ترست أكبر.