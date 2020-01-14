منصة آي بي إم سترلينغ القائمة على بلوكتشين تضيف ميزات تتبع سلسلة التوريد المتقدمة

تام شمس - الثلاثاء 14 يناير 2020 05:54 مساءً - ستعرض منصة سلسلة الإمداد "آي بي إم سترلينغ" الآن تكاملات إضافية تم تطويرها بواسطة سيلزفورس وبابليسيس سابينت وآي بي إم سرفيسز وآخرين، في بيان صحفي صدر يوم ١٣ يناير. وستسمح الإضافات لمجموعة بلوكتشين والذكاء الاصطناعي القائمة على حل العوائد والتحديات اللوجستية عبر القنوات بسرعة.

وتقوم كل من آي بي إم سرفيسز وبلوولف بتطوير خدمة موصل للانضمام إلى آي بي إم سترلينغ مع سيلزفورس كومرس وماركتينغ كلاودز. وسيساعد التكامل تجار التجزئة على مزج تجربة التسوق عبر الإنترنت ودون اتصال.

وتهدف المنصة إلى تقليل احتكاكات التسوق من خلال تنظيم أفضل لتجار التجزئة، وذلك في المقام الأول عن طريق تحسين اتصال المكاتب الأمامية والخلفية وعائدات المنتجات.

ومن ناحية أخرى، تركز بابليسيس سابينت بشكل خاص على تحسين العائدات. وهي تخطط لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي لمنصة آي بي إم سترلينغ من خلال مخطط برج المراقبة. وهذا من شأنه تبسيط عملية تنظيم العائدات والحاجة إلى جلب المنتجات إلى الموقع الصحيح.

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كما يقوم مزودون آخرون مثل project٤٤ بأتمتة أوجه القصور في شبكات الجوال. وتعمل منصة الرؤية المتقدمة على تحسين دقة عمليات رابطة المعاملات الإلكترونية العالمية للشحن، كما تحدد الاختناقات المهمة في سلسلة التوريد وتساعد في الاستجابة للأحداث بشكل أسرع.

أعمال سلاسل التوريد من آي بي إم

منصة آي بي إم سترلينغ هي الأحدث في سلسلة من تطورات الشركة في صناعة سلسلة التوريد. وقد تم إطلاقها في أكتوبر ٢٠١٩، وهي تركز على دمج البيانات بين مختلف المشاركين في سلسلة التوريد.

وتشمل حلول سلسلة التوريد الأخرى التي طورتها شركة آي بي إم تريدلينس، وهو حل لتتبع الشحن تم تطويره بالاشتراك مع ميرسك. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بحضور قوي في صناعة المواد الغذائية بفضل الشراكات مع كبار موزعي البن وعمالقة التجزئة مثل كارفور.