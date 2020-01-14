سعر Ethereum يستعد لمستوى 160 دولار في سنة 2020

سعر Ethereum كتسب زخمًا صعوديًا فوق مستوى المقاومة 145 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. من المحتمل أن ترتفع ETH فوق مستويات المقاومة 148 و 150 دولار ، في حين كسر البيتكوين بالفعل المقاومة الرئيسية عند 8400 دولار.

يظهر سعر Ethereum إشارات إيجابية أعلى من مستويات 142 و 145 دولار.

إنه يتداول حاليًا بالقرب من مستويات المقاومة 148 و 150 دولار.

كان هناك كسر فوق مقاومة مثلث رئيسية بالقرب من 146 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

قد يصحح الزوج بضع نقاط ، ولكن من المحتمل أن يرتفع فوق حاجز 150 دولار على المدى القريب.

سعر Ethereum قد يمدد المكاسب

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة جديدة في سعر البيتكوين أعلى من مستويات المقاومة 8250 و 8400 دولار. وقد ساعد Ethereum في الصعود فوق مستوى المقاومة 145 دولار أمام الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك ، استقر سعر ETH فوق مستوى 145 دولارًا ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. حتى أنه تم تداوله إلى أعلى مستوى أسبوعي جديد وارتفع فوق مستوى 150 دولار.

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الأهم من ذلك ، كان هناك اختراق فوق مقاومة مثلث رئيسية بالقرب من 146 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD. ومع ذلك ، لا يزال المضاربون على الارتفاع يكافحون لاكتساب قوة فوق مستويات مقاومة 148 و 150 دولار.

يتم تصحيح Ethereum حاليًا ويتداول بالقرب من مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للحركة الصعودية الأخيرة من أدنى مستوى 142 إلى 148 دولار. على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من مستويات 147 و 145 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، تقع العقبات الرئيسية بالقرب من مستوى 150 دولار. قد يؤدي الاختراق الناجح والإغلاق فوق مستوى 150 دولار إلى ارتفاع قوي. قد تكون المقاومة الرئيسية التالية هي 155 دولارًا ، وفوق ذلك من المرجح أن يختبر السعر مستوى 160 دولارًا.

الجانب السلبي لا يزال محدودا في ETH

يبدو أن مقاومة المثلث المكسور بالقرب من 147 دولار قد تقدم الدعم على المدى القصير. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 145 دولارًا لأنه يتزامن مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية الأخيرة من أدنى مستوى 142 إلى 148 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يبدو أن سعر Ethereum يواجه منطقة بيع قوية بالقرب من منطقة 148 دولار. ومع ذلك ، فإن حركة السعر الحالية في البيتكوين صعودية للغاية ، مما يعني أن هناك فرصًا كبيرة لكسر صعودي في ETH أعلى من مستويات 148 و 150 دولار.