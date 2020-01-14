البيتكوين يحطم بشكل كبير المقاومة الثقيلة، و يتجه نحو مستويات قياسية اخرى لسنة 2020

ارتفع البيتكوين أكثر من 5% وكسر العقبات الرئيسية بالقرب من 8250 و 8500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. قد يستمر سعر BTC في الارتفاع نحو 8780 و 8800 دولار على المدى القريب.

يكتسب سعر البيتكوين زخمًا صعوديًا فوق مستوى المقاومة البالغ 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

كان هناك اختراق صعودي حاسم فوق مستوى المقاومة بالقرب من 8200 دولار.

تم تسليط الضوء على خط الاتجاه الهبوطي الهام يوم أمس مع وجود مقاومة بالقرب من 8150 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

قد يصحح الزوج في المدى القصير ، لكن الانخفاضات تظل مدعومة بالقرب من 8460 و 8330 دولار.

البيتكوين Bitcoin يرتفع ب 5% ، والمزيد من الجوانب السلبية المحتملة

حدوث كسر صعودي في عملة البيتكوين فوق مستوى المقاومة 8200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. اتبع سعر BTC تحيزًا إيجابيًا وكان قادرًا على كسر مستوى المقاومة الرئيسي بالقرب من 8200 دولار.

علاوة على ذلك ، دفع المضاربون على الارتفاع السعر فوق خط الاتجاه الهبوطي المهم يوم أمس مع وجود مقاومة بالقرب من 8150 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. لقد فتح الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق مستويات المقاومة 8400 و 8500 دولار.

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أخيرًا ، تم تداول عملة البيتكوين إلى قمة جديدة لسنة 2020 عند 8627 دولارًا ويصححها حاليًا. ومع ذلك ، هناك العديد من الدعم على الجانب السلبي ، بدءًا من 8460 دولارًا وحتى 8200 دولار.

وعلى الجانب العلوي ، فإن مستويات 8680 و 8700 دولار تمثل عقبات أولية أمام المضاربين على الارتفاع. إذا كان بإمكانهم تجاوز مستوى 8700 دولار ، فستكون المستويات الرئيسية التالية هي 8800 و 8950 دولارًا. قد يكون الهدف الرئيسي فوق 8700 دولار هو 9000 دولار في الجلسات القادمة.

التراجعات في BTC تبقى مدعومة

على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيح هبوطي دون مستوى 8500 دولار. يقع الدعم المبدئي بالقرب من 8460 دولارًا ومستوى تصحيح فيب 23.6% للارتفاع الأخير من مستوى 8038 إلى 8627 دولارًا.

يقع الدعم التالي بالقرب من منطقة 8300 دولار نظرًا لقربه من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 8038 إلى 8627 دولار. أي خسائر أخرى قد تقود السعر نحو الدعم الرئيسي عند مستوى 8200 دولار.

من المحتمل أن تعمل منطقة الاختراق الأخيرة عند مستوى 8200 دولار كدعم قوي إذا بدأت عملة البيتكوين في تصحيح هبوطي من المستويات الحالية. حركة سعر البيتكوين إيجابية ، مما يشير إلى المزيد من الارتفاع نحو 8800 و 9000 دولار على المدى القريب.