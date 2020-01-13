تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 11:52 مساءً - ستقوم تيليغرام بالكشف عن السجلات المصرفية التي تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ستثبت سوء سلوك في الطرح الأولي لتوكنات غرام البالغة قيمته ١,٧ مليار دولار.
قوانين الخصوصية الدولية والمعلومات الجديدة
في ١٣ يناير من تقديمه إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك (SDNY)، سيكون أمام تيليغرام مهلة حتى ٢٦ فبراير لتزويد المحكمة بالسجلات المصرفية التي رفضتها المحكمة في قرار سابق يستند إلى مخاوف حول الخصوصية.
وسيسمح حكم اليوم لشركة تيليغرام بتنقيح المعلومات المقدمة إلى المحكمة وفقًا للوائح الخصوصية الأجنبية. ووفقًا لرسالة إلى المحكمة من محامي الدفاع، فإن تيليغرام - وهي شركة تأسست في روسيا من قبل بافل ونيكولاي دوروف ومقرها برلين حاليًا - ستزود هيئة الأوراق المالية والبورصة بهذه السجلات البنكية بالكامل بحلول ١٥ يناير، مع تخفيضها فقط قبل تقديمها إلى السجل العام.
وحقيقة أن محامي تيليغرام قد وافقوا على تزويد هيئة الأوراق المالية والبورصة بسجلات بنكية كاملة، في حين أن الجمهور سوف يكون لديه إمكانية الوصول إلى الإصدارات المنقوصة يعني أن كل الأنظار ستكون على الخطوة التالية التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات كقاعدة رئيسية لما يجدونه أو لا يجدونه في المستندات الجديدة. وقال فيليب موستاكيس، المحامي في سيوارد وكيسل والمستشار الأول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكوينتيليغراف أن الهيئة ستكون في حالة تأهب للحصول على أدلة على "فشل تيليغرام في العناية المعقولة للتأكد من أن المشترين لا يتصرفون كضامني سندات".
كانت هذه تفاصيل خبر تيليغرام سيصدر السجلات المصرفية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في القضية الجارية للطرح الأولي لغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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