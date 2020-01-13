باور ليدجر تدمج تدقيق الطاقة القائم على بلوكتشين في أصول الطاقة الشمسية

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 11:52 مساءً - قامت شركة باور ليدجر التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، بشراء الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ طاقتها ٢٥٠ كيلوواط (KW)، والتي ستستخدم نظام إدارة البيانات وتسويتها على أساس بلوكتشين.

ففي بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٣ يناير، اشترت باور ليدجر النظام من بردامن أدفانسد إنرجي، وهي شركة أسترالية تقدم استشارات الطاقة النظيفة وتطوير المشاريع. وسيكون النظام الجديد في مادينغتون ودمج اتفاقية شراء الطاقة (PPA) لجعل تجارة الطاقة المتجددة أكثر شفافية.

تحول سوق الطاقة

أوضح الإصدار أنه "سوف يتم تتبع الطاقة المتجددة التي تولدها أصول مادينغتون باستخدام تقنية بلوكتشين لتوفير مسار تدقيق معتمد للطاقة المولدة، الطاقة المشتراة من الشبكة، الطاقة المستهلكة والطاقة المرسلة إلى الشبكة". ومن خلال نشر بلوكتشين، تتوقع الشركة إزالة أي أخطاء محتملة في حساب الإقلال أو الإفراط في حساب الإيرادات.

وبغض النظر عن PPA، سيستخدم المرفق أيضًا منتج السمات البيئية الخاص بباور ليدجر من أجل أتمتة إصدار شهادات التوليد على نطاق واسع وترميز الشهادات. يأتي التطوير ضمن استراتيجية أستراليا الجديدة لسوق الطاقة، حيث يتم مكافأة مستهلكي السوق على شراء وبيع الطاقة في الوقت الفعلي.

وبحلول بداية عام ٢٠١٩، شكلت المساهمة في الطاقة النظيفة أكثر من ٢١٪ من إجمالي توليد الكهرباء في أستراليا، مع ٣٨ مشروعًا للطاقة المتجددة الانتهاء من ذلك العام، وفقًا لبيانات من مجلس الطاقة النظيفة. وفي عام ٢٠١٨، حصلت جنوب أستراليا وحدها على أكثر من ٥٠٪ من الكهرباء من المصادر المتجددة.