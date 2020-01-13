خيارات بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تحصل على الموافقة التنظيمية وتبدأ البث المباشر

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 11:52 مساءً - تلقت بورصة شيكاغو التجارية (CME) الموافقة التنظيمية اللازمة وأطلقت خيارات العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) الجديدة اعتبارًا من اليوم، ١٣ يناير.

ووفقًا للموقع الرسمي لشركة بورصة شيكاغو التجارية، فإن النوع الجديد من عقود مشتقات بيتكوين - خيارات بيتكوين الآجلة - أصبح الآن قيد التنفيذ، وهو ما يتماشى مع خطط الشركة المعلنة في نوفمبر ٢٠١٩.

خيارات بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية تخضع إلى "موافقة تنظيمية" في وقت سابق من اليوم

على وجه التحديد، يأتي إطلاق خيارات بيتكوين الآجلة من بورصة شيكاغو التجارية بعد موافقة الجهات التنظيمية على أن البورصة تلقتها في وقت مبكر اليوم، حسبما ذكر كوينتيليغراف. واعتبارًا من وقت كتابة المقالات، تم إرسال إشعار الموافقة من موقع الويب، مما يعني على ما يبدو أن الجهات التنظيمية أعطت الضوء الأخضر.

أعلنت بورصة شيكاغو التجارية، وهي إحدى أوائل البورصات التي تستضيف عقود بيتكوين الآجلة - إلى جانب بورصة شيكاغو للخيارات في عام ٢٠١٧ - لأول مرة عن خططها لإدخال خيارات على عقود بيتكوين الآجلة في ١٢ نوفمبر ٢٠١٩. وفقًا لبورصة شيكاغو التجارية، تم الإعلان عن المنتج الجديد في استجابة لتزايد الاهتمام بالعملات المشفرة وطلب العملاء على أدوات لإدارة تعرض بيتكوين.

ووفقًا للتقديرات، بلغ حجم التداول في عقود العملات المشفرة الآجلة حوالي ٥٠٪ من قيمة التداول الفوري في أسواق العملات المشفرة اعتبارًا من أواخر أكتوبر ٢٠١٩.