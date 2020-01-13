وزارة الخزانة الأمريكية تستكمل نظام دفع المنح القائم على بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 09:51 مساءً - استكملت وزارة الخزانة الأمريكية تقريبًا اختبارات القدرة على سداد المنح القائمة على أساس بلوكتشين كجزء من استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا تحسين هذه العمليات.

فحسبما ذكرت بيزنس أوف فيديرال تكنولوجي يوم ١٠ يناير، أطلقت وزارة الخزانة برنامجًا مصممًا لاكتشاف إذا ما كان برنامج بلوكتشين يمكن أن يوفر مزيدًا من الكفاءة في عمليات نظام سداد المنح القائم على بلوكتشين. وفي الوقت الحالي، أكملت الوكالة تقريبًا إثبات صحة المفهوم للحصول على خطاب اعتماد قائم على بلوكتشين لمتلقي المنح الفيدراليين.

تتبع أكثر كفاءة

في وصفه لمبدأ تشغيل البرنامج، أوضح كريغ فيشر، مدير برنامج الابتكار في الوكالة، أن المنصة ترمز إلى خطابات الاعتماد الفيدرالية الإلكترونية المرسلة إلى مستلمي المنح، مما يساعد في تتبع توزيع مدفوعات المنح وجعل المعاملة أكثر أمانًا. وتتيح ميزة التعقب أيضًا للحكومة رؤية بيانات مثل تحديد المستلم ومبلغ المنحة والتواريخ الرئيسية مثل وقت منحها.

لتلقي خطاب مرمز، يجب أن يكون لدى المستلم محفظة إلكترونية مرتبطة بحساب مصرفي. ومن المتوقع الانتهاء من الاختبارات بنهاية يناير.