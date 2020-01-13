تكامل بيتباي تتيح للمستخدمين شراء الذهب باستخدام العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 08:51 مساءً - أعلن ون غولد، وهو سوق على الإنترنت لشراء وبيع واسترداد المعادن الثمينة، عن شراكة مع بيتباي يوم ١٣ يناير والتي ستتيح لمستخدمي العملات المشفرة شراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى على أجهزة أندرويد وiOS.

ومن خلال التكامل مع مزود خدمة دفع بيتكوين الرائد الذي يدعم حاليًا أكثر من ٣٠٠٠٠ تاجر، بما في ذلك مايكروسوفت وأفنت - سيتقبل تطبيق الهاتف المحمول الجديد في ون غولد المدفوعات في بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH) وعملات مستقرة متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر عملاء بيتباي ٢٪ عند استخدام الخدمة على ون غولد.كوم.

وقد صرح كينيث لويس الرئيس التنفيذي لشركة ون غولد لكوينتيليغراف أن الشراكة ستجعل الحفاظ على الثروة متاحًا للجميع بأقل تكلفة ملكية متاحة في السوق:

"إن حاملي العملات المشفرة مناسبون طبيعيًا كمستثمرين للمعادن الثمينة ويمكنهم الاستفادة من ون غولد لموازنة محفظة استثماراتهم. ومن خلال استخدام بيتباي، يمكن لأصحاب العملات المشترية شراء الذهب أو الفضة بسرعة بالسعر المؤسسي، وتوفير ٢٪، وخلق مزيج متوازن لطيف من الذهب والفضة والعملات المشفرة." Advertisements

العملات المشفرة وعلاقتها بالذهب

غالبًا ما تتم مقارنة بيتكوين بالذهب، حيث أبلغت بلومبرغ مؤخرًا أنها تعادل الذهب الرقمي، حيث توجد علاقة بين الاثنين تمتد أعمق من كونها ملاذ آمن وأصول محدودة.

والجدير بالذكر أن الشركة مشغلة العملات المستقرة "باكسوس" قد أنشأت أصل مشفر يمكن استبداله بالذهب الفعلي. حيث أطلقت باكسوس باكس غولد (PAXG)، وهو توكن ERC-٢٠ مدعوم بالذهب، في سبتمبر ٢٠١٩ مدعيةً أن المنتج هو أول أصل مشفر قابل للاسترداد بالذهب الفعلي.

ووفقًا للتقرير، سيتم إرجاع كل توكن PAXG بمقدار أوقية واحدة رائعة من ذهب لندن غود ديليفيري. وبحسب ما ورد يمتلك حاملو التوكنات الذهب الذي يمثلها، لكن التوكنات يمكن تحريكها مثل أي من أصول ERC-٢٠ الأخرى، التي تشير باكسوس إلى أنها أبسط من شحن الذهب.

وتشبه عملة باكسوس المستقرة نموذج الخدمة المقدم من ون غولد، والي أسسه تاجر المعادن الثمينة أبميكس ومدير الأصول البديل سبروت. وتوفر الشركة لملايين العملاء العالميين خيار الاحتفاظ بالمعادن الثمينة رقميًا. وعندما يكون مستخدمو ون غولد جاهزين للاستحواذ، فيمكنهم تحويل ممتلكاتهم من المعادن الثمينة إلى معادن مادية يتم شحنها بواسطة أبميكس في نفس يوم العمل.