اقتراب انطلاق خيارات بيتكوين مع وصول الفائدة المفتوحة إلى أعلى مستوى في ٧ أشهر في بورصة شيكاغو التجارية

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 06:51 مساءً - حقق متداولو عقود بيتكوين الآجلة ما لا يقل عن ٢٠ مليار دولار من حجم التداول اليومي الأسبوع الماضي في الوقت الذي استعد فيه منتجان جديدان للخيارات للوصول إلى السوق.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة شيكاغو التجارية يوم ٩ يناير، شهدت العقود الآجلة بمفردها فائدة مفتوحة أعلى بنسبة ٧٠٪ تقريبًا مقارنة بنهاية عام ٢٠١٩.

حجم "خطير" يسبق الخيارات لأول مرة

كانت الفائدة المفتوحة من بين أعلى المعدلات الأسبوع الماضي، إلا أنها تخلفت بشكل ملحوظ عن الذروة التي شوهدت في نهاية يونيو.

وفي ذلك الوقت، كان زوج بيتكوين مقابل الدولار يحلق عند أعلى مستوياته عند ١٣٨٠٠ دولار، بينما شهدت الأيام السبعة الماضية ارتفاعًا في السعر يصل إلى ٨٤٠٠ دولار.

الفائدة مفتوحة والحجم لعقود بيتكوين الآجلة. المصدر: بورصة شيكاغو التجارية/ تويتر

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حسبما ذكر كوينتيليغراف، ازداد الاهتمام في الفترة التي سبقت إطلاق بورصة شيكاغو التجارية لخيارات بيتكوين الآجلة. قد يتم الإطلاق يوم الإثنين بعد "الموافقة التنظيمية"، حسبما يزعم المسؤولون، حيث يتم بالفعل نشر البيانات على موقع الشركة.

في يوم السبت، وفي الوقت نفسه، قامت بورصة مشتقات بيتكوين FTX بهدوء مع منتجات خيارات بيتكوين الخاصة بها.

ووفقًا لبيانات الحجم الإجمالية لمنتجات بيتكوين الآجلة من قبل المحلل Skew Markets، تجاوز حجم تداول العقود الآجلة العالمية علامة ٢٠ مليار دولار يوم ٨ يناير وحده.

متداولو الخيارات يراهنون على بيتكوين بقيمة ١٢ ألف دولار

أضافت Skew أن أرقامها لم تكن شاملة، مما يشير إلى أن الإجمالي الفعلي قد يكون أعلى قليلًا. وفي الوقت الحالي، تهيمن البورصات هوبي وأوكي إكس من حيث الحجم، إلى جانب نسبة بيتميكس القوية في السوق.

وفي الوقت نفسه، تشهد FTX دعوات لتداول بيتكوين بسعر ١٢٠٠٠ دولار بعد شهر واحد من تخفيض المكافأة بمقدار النصف في مايو. ويبلغ سعر الطلبات ٤٣٠ دولارًا. بمعنى آخر، مقابل كل ٤٣٠ دولارًا فوق عتبة ١٢٠٠٠ دولار، يعود المستثمر إلى الضعف.