رابطة إيثريوم كلاسيك تحذر الجمهور من انقسام كلي احتيالي مزعوم

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 05:55 مساءً - تحذر مؤسسة لتطوير إيثريوم كلاسيك (ETC) الجمهور من عملية احتيال محتملة تحاول استغلال المستخدمين في اليوم التالي لإكمال الانقسام الكلي للعملة البديلة.

ففي تغريدة نشرتها إي تي سي كوبريتيف يوم ١٣ يناير، كشفت عملية احتيال مزعومة تطلق على نفسها "EAgharta" في صدى الانقسام الكلي أغارتا لإيثريوم كلاسيك:

"لا حاجة للقول،" EAgharta "هي عملية احتيال كاملة، ربما من نفس الأشخاص الذين فعلوا شيئًا مشابهًا في أتلانتس. ابقوا بعيدًا. لم ينتج عن الانقسام الكلي لإيثريوم كلاسيك "أغارتا" عملات جديدة". إنهم يحاولون خداعكم فقط".

يقول المحتالون "اجعلوا إيثريوم كلاسيك رائعة مرة أخرى!"

في ١٢ يناير، قامت إيثريوم كلاسيك بتفعيل انقسام أغارتا الكلي، والتي تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل البيني مع تغييرات البروتوكول التي أدخلت على بلوكتشين عبر ترقياتها في كونستانتسنوبل وسانت بطرسبرغ في العام الماضي.

ويبدو أن مناسبة الانقسام الكلي قد حفزت الجهات الفاعلة الخبيثة وراء EAgharta في محاولة لاستغلال هذا الحدث والتجول في عملات "أغارتا" الاحتكارية. ولم يتم إنشاء توكنات جديدة، حسبما تؤكد إي تي سي كوبريتيف، في الواقع كجزء من الانقسام الكلي للشبكة.

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ولتحذير المستخدمين، نشرت إي تي سي كوبريتيف لقطة شاشة لمقبض EAgharta على تويتر وخداعها للمستخدمين "بالمطالبة بأمان بعملات إيثريوم كلاسيك #أغارتا (ناتج الانقسام الكلي لإيثريوم كلاسيك)."

يتعامل موقع تويتر مع روابط إلى موقع المخطط وموقعه على ترمباين "انقسام أغارتا الكلي - اجعل إيثريوم كلاسيك رائعة مرة أخرى!"

وبمجرد دخول المستخدمين إلى الموقع، يطالبهم بإدخال كلمة مرور وحفظها من أجل إنشاء محفظة مخصصة جديدة ظاهريًا. ويؤكد موقع Etcagharta.org أنه لا يحتفظ بمفاتيح المستخدمين نيابة عنهم:

"لا يمكننا الوصول إلى الحسابات، واستعادة المفاتيح، وإعادة تعيين كلمات المرور، أو عكس المعاملات. احم مفاتيحك وتحقق دائمًا من أنك على عنوان URL الصحيح"

إي تي سي كوبريتيف هي مؤسسة تشرف على الأموال وتنشرها من غراي سكيل إنفستمنت لتطوير شبكة إيثريوم كلاسيك. وتدعم سياسة الإنفاق التعاونية تطوير شبكة إيثريوم كلاسيك والبنية التحتية والتطبيقات ذات الصلة.