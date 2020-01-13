بورصة هوبي تتعاون مع شركة عقارات في الإمارات العربية المتحدة لتمكين مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 05:55 مساءً - أقامت بورصة العملات المشفرة الرئيسية "هوبي" شراكة مع شركة عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) للسماح للمستثمرين العقاريين بالدفع بالعملات المشفرة.

دخلت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها شراكة مع فام العقارية، وهي وكالة عقارية مقرها في دبي، لتقديم خيارات دفع العملات المشفرة للمستثمرين العقاريين، وفقًا لتقرير نشره موقع AMEinfo.com في الإمارات يوم ١٢ يناير.

العملات المشفرة لتمكين المزيد من الاستقرار والسيولة في سوق العقارات

على وجه التحديد، تُمكِّن الشراكة فام العقارية من قبول الدفع بعملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك العملات المستقرة، حسبما يقرأ التقرير. ويزعم أن التعاون سيمكن من تحقيق مزيد من الاستقرار والسيولة في سوق العقارات.

علاوة على ذلك، ستعمل الشراكة على تبسيط الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تزويد السوق بمزيد من القيمة، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة فام "فراس المسدي":

"ستوفر هذه الشراكة لعملائنا فرصة هائلة وسهولة الاستثمار في المواقع الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أصبحت العملات المشفرة طريقة دفع شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، وهذا الخيار المضاف سيزيد من معاملاتنا العقارية ويجلب المزيد من القيمة إلى سوق العقارات هنا." Advertisements

هوبي تقوم بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية لفام العقارية

ستحصل شركة هوبي، المرخصة من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، المزود الأساسي للبنية التحتية لتوسيع تجارة السلع في دبي، على ضمان توافق معاملات عملاء فام من الناحية القانونية.

حيث قال موييت دافار، أحد مؤسسي هوبي OTC في مركز دبي للسلع المتعددة، إن الشركة ستزود الشركة بالسيولة والموارد لتسهيل المدفوعات النقدية الافتراضية للعملاء. وفي مقابلة مع زاوية.كوم التي تركز على الشرق الأوسط، أوضح دافار أن البورصة سوف تسهل المعاملات من العملات المشفرة إلى عملات ورقية:

"إذا أراد شخص ما شراء عقار واستخدام العملات المشفرة كعملة للدفع، فسنساعد في تسهيل هذه الصفقة وبيع عملته المشفرة وإجراء الدفع إلى فام بعملة ورقية".

ووفقًا لـ AMEinfo، يدعم مكتب هوبي OTC العملات الورقية بما في ذلك دراهم الإمارات العربية المتحدة ودولار الولايات المتحدة واليورو والباوند البريطاني.