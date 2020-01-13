القاضي يحكم بأن كريغ رايت لن يخسر عملات بيتكوين في قضية كليمان

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 05:55 مساءً - حكم قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية بأن العقوبة السابقة التي تأمر كريغ رايت بالتخلي عن نصف عملات بيتكوين الخاصة به إلى ملكية ديف كليمان لن تكون قائمة.

حيث أصدر قاضي التحقيق الأمريكي بروس رينهارت حكم الجزاء في أغسطس الماضي في معركة طويلة الأمد حول أكثر من ١,١ مليون بيتكوين تم تعدينها من قبل رايت وكليمان في شراكة في الأيام الأولى من بيتكوين، بعد وقت قصير من ادعاءات رايت أنه اخترعها.

ووفقًا لوثائق المحكمة المرفوعة لدى محكمة مقاطعة أمريكية في فلوريدا يوم ١٠ يناير، قضى القاضي بيت بلوم بأن أمر العقوبات الصادر عن راينهارت سابقًا غير مناسب.

الادعاءات الزائفة تفرض على رايت غرامة كبيرة

حسبما ذكر كوينتيليغراف، في أغسطس ٢٠١٩، قضى رينهارت بأن رايت حرض على نفسه من خلال تقديم وثائق مزورة، وأوصى بتسليم أكثر من ٥٠٪ من أكثر من مليون بيتكوين زعم ​​أنه قام بتعدينها مع كليمان.

ومع ذلك، ينص الحكم الأخير على أن هذه العقوبة لم تكن مناسبة، لأن الحقائق التي تم اعتبارها (أن رايت كانت على قدم المساواة مع كليمان) لا تتعلق تحديدًا بمسألة الاكتشاف (قائمة بممتلكات رايت من بيتكوين).

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علاوة على ذلك، حتى إذا قبلت المحكمة الحقائق التي تم اعتبارها، فإن إساءة استخدام الاكتشاف هذه ستظل "غير مؤمنة"، حيث لا تزال المحكمة لا تعرف مقدار ما يملكه رايت من بيتكوين.

ومع ذلك، خلص القاضي بلوم إلى أن رايت لم يبذل مجهودًا حسن النية للامتثال لأوامر الاكتشاف وعليه أن يدفع رسوم محامي كليمان.

قدمت شركة كليمان طلبًا بتكاليف قانونية قدرها ٦٥٨٠٠٠ دولار في نوفمبر من العام الماضي. وقد أدى هذا إلى قيام رايت بالرد الفوري بحركة معاكسة، طالبًا عدم متابعة هذا الأمر لأن ساعات العمل والساعة كانت "غير معقولة".

ساعٍ "غامض" يسلط الضوء على مقتنيات بيتكوين

لا يعتبر رايت في الجانب الآمن فيما يتعلق ببيتكوين حتى الآن. حيث أمر القاضي بأن لدى رايت مهلة حتى ٣ فبراير ٢٠١٩، لإبلاغ المحكمة إذا وصل "ساعٍ غامض" مع شريحة المفتاح النهائية حتى يتمكن من الوصول إلى مقتنياته من بيتكوين.

وقد شككت القاضية في مدى معقولية تأكيد رايت السابق بأن هذا الساعي سيسلم الجزء بحلول يناير ٢٠٢٠. ومع ذلك، قالت إن على المحكمة أن تمنحه هذه الفرصة.