بلوك.ون تُصدر تحديث برامج بلوكتشين إيوس.يو ٢.٠

تام شمس - الاثنين 13 يناير 2020 05:51 صباحاً - أصدرت شركة تطوير البرمجيات بلوكتشين بلوك.ون إيوس.يو ٢.٠، وهو البرنامج الذي يقوم عليه بلوكتشين إيوس.

وفي إعلان الإصدار المنشور على تويتر يوم ١٠ يناير، ادعت بلوك.ون أن التحديث يجعل بلوكتشين "أسرع وأبسط وأكثر أمانًا".

تغييرات كبيرة على الجهاز الظاهري للعقد الذكية

يوضح منشور المدونة الرسمي على البرنامج الجديد أنه يتضمن محرك ويب أسمبلي (WASM) مُصمم خصيصًا لهذا الغرض والذي تعمل عليه عقود إيوس الذكية. وفقًا لموقعه الرسمي على الويب، فإن WASM هو تنسيق تعليمات مصمم للنشر على الويب والخوادم.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تحسين أداء التنفيذ الذكي للعقود، بالنظر إلى أنه من المفترض أن يكون أسرع بـ ١٦ مرة من المحرك المستخدم في الإصدار السابق.

ويقدم هذا التحديث دعم WebAuthn أيضًا. ووفقًا لموقع الويب الرسمي، يعد WebAuthn معيار مصادقة ويب يستند إلى تشفير المفتاح العام. ويوضح الإعلان كيف يمكن لمطوري إيوس استخدام هذا المعيار:

"مع هذا الإصدار من دعم WebAuthn لإيوس.يو، يمكن للمطورين البدء في اختبار توقيع المعاملة مع WebAuthn في تطبيقات إيوس.يو الخاصة بهم." Advertisements

وقد أخبرت المصادر كوينتيليغراف أنه لا يوجد حاليًا تاريخ محدد لاعتماد التحديث.

دعم تعدد مؤشرات رموز الشبكة

بلوك.ون تدعي أيضًا أنها قد حسنت بشكل كبير من كود شبكة بلوكتشين بإضافة دعم متعدد مؤشرات الترابط إليه. وتعدد العمليات هو قدرة وحدة المعالجة المركزية على تنفيذ عدة مؤشرات ترابط للتنفيذ في نفس الوقت.

يجب أن يحسن دعم تعدد مؤشرات الترابط الأداء في نشر الكتل ومعالجة المعاملات وتعبئة الكتل والمعاملات وتفريغها وغيرها من العمليات، حيث يتم التعامل مع هذه العمليات جميعًا الآن بواسطة مؤشر ترابط منفصل. ويقرأ منشور المدونة:

"من خلال عزل هذه العمليات، شهدنا تحسينات كبيرة في معالجة المعاملات ومنع أداء المعالجة على شبكات إيوس.يو متعددة المنتجين."

علاوة على ذلك، يتم إصدار التحديث جنبًا إلى جنب مع بيئة تطوير متكاملة مخصصة (IDE) والتي من المفترض أن تسرع جلب المطورين.